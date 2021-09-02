Погладшали та вкрилися хутром: у Франції панденята-близнюки добре ростуть та багато сплять

Погладшали та вкрилися хутром: у Франції панденята-близнюки добре ростуть та багато сплять

Малеча проводить із мамою до трьох годин на день.

У Франції показали, як за місяць змінилися маленькі панденята-близнюки.

Про це 2 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Вони народилися з вагою 149 та 128 грамів, а тепер важать уже 1 014 та відповідно 1 009. Малята добре ростуть, хоча оченята ще не відкрили. У звіринці їм дали прізвиська - Квітка Бабовни та Сніжинка. Справжні імена панденята отримають лише, коли їм виповниться сто днів. Й обере їх - перша леді Китаю - країни, якій належать усі чорно-білі панди. Поки ж малеча проводить із мамою до трьох годин на день, решту часу перебуває під пильним наглядом доглядачів і робить те, що, мабуть, найбільше полюбляють панди - спить.

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Новини світу: у Франції показали, як за місяць змінилися маленькі панденята-близнюки

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