Погладшали та вкрилися хутром: у Франції панденята-близнюки добре ростуть та багато сплять

Малеча проводить із мамою до трьох годин на день.
У Франції показали, як за місяць змінилися маленькі панденята-близнюки.
Про це 2 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Вони народилися з вагою 149 та 128 грамів, а тепер важать уже 1 014 та відповідно 1 009. Малята добре ростуть, хоча оченята ще не відкрили. У звіринці їм дали прізвиська - Квітка Бабовни та Сніжинка. Справжні імена панденята отримають лише, коли їм виповниться сто днів. Й обере їх - перша леді Китаю - країни, якій належать усі чорно-білі панди. Поки ж малеча проводить із мамою до трьох годин на день, решту часу перебуває під пильним наглядом доглядачів і робить те, що, мабуть, найбільше полюбляють панди - спить.
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