"Погляд у ядерне майбутнє" Путіна: про що кремлівський "фюрер" брехав у зверненні до Федеральних зборів

Чогось нового в своєму щорічному зверненні до Федеральних зборів воєнний злочинець Путін не сказав. Проте прозвучало воно за два тижні до його президентських "виборів" 17 березня.

Саме це мало вирішальне значення, адже Путін йде на п’ятий строк правління Росією – до 2030 року. Тому левова частка цьогорічного звернення до Федеральних зборів, на відміну від минулорічних, була присвячена соціальним питанням. Простіше кажучи, роздачі грошей. Особливо багатодітним сім’ям, адже Путін планує воювати довго, й не лише проти України, тому поставив задачу якраз до 2030 року збільшити народжуваність в Росії, щоб отримати побільше гарматного м’яса.

Вперше за всі 24 роки президенства Путіна це 19-те його звернення, яке він назвав "поглядом у майбутнє", транслювалося в російських кінотеатрах. І ще б пак, бо найбільші світові студії розірвали співпрацю з Росією ще два роки тому, хоча піратські копії голлівудських стрічок там все ж транслюються. Хоча, що ще, крім звернення Путіна показувати в російських кінотеатрах, на додачу до його нещодавнього інтерв’ю, яке більше нагадувало збочену історичну лекцію, американському пропагандисту Такеру Карлсону.

І, звичайно ж, російський президент вчергове прямо погрожував світу застосуванням ядерної зброї, яка, за його словами, знаходиться "в стані повної бойової готовності". Насправді, в стані бойової готовності, за версією Кремля, вона знаходиться від лютого 2022 року, коли стало зрозуміло, що план "Київ за три дні" провалився. Проте чергові ядерні погрози – це не сигнал Києву. Це черговий меседж Заходу, надто президенту Франції Еммануелю Макрону після його сміливої заяви про можливість відправки західних військових в Україну.

Про що насправді брехав Путін у зверненні до Федеральних зборів, ТСН.ua розкаже в цьому тексті.

"Баби ще нарожають": збільшити народжуваність для війни

Чергове двогодинне звернення Путіна до Федеральних зборів у четвер, 29 лютого, можна сміливо назвати "планом на наступну шестирічку". Якраз до закінчення його п’ятого президентського терміну – до 2030 року. ТСН.ua вже писав, якщо Путін досидить у Кремлі до 2030 року, то сумарно правитиме Росією майже 31 рік, як і кривавий диктатор Сталін свого часу. А, якщо до 2036 року (що дозволяють внесені ним же до російської конституції поправки кілька років тому – ред.), - то навіть більше, ніж Катерина ІІ.

Півтори години кремлівський воєнний злочинець у буквальному сенсі цього слова засівав Росію грошима, обіцяючи списання регіонам заборгованості за бюджетними кредитами, виплати багатодітним сім’ям, інвестиції тощо. Окремо зупинився й на тому, що "в горизонті найближчих 6 років Росія має досягти сталого зростання народжуваності". А боротися з бідністю, про що також говорив Путін, Кремль, вочевидь, пропонує за допомогою гробових виплат.

Щоправда, цього разу кремлівський очільник чомусь не згадав, як місяць тому закликав російських жінок народжувати мінімум по дві дитини для "етнічного виживання нації", а освіту при цьому називав неважливою. Десь так само, як колись і спікер Держдуми В’ячеслав Володін, який говорив, що найголовніше для жінки – це варити борщ (чомусь український, а не щі – ред.), доглядати за чоловіком і народжувати дітей.

Згадав Путін і про те, що "Росія була й залишається оплотом традиційних цінностей". Проте, знову ж таки, чомусь забув додати про "гендерно-нейтральні туалети" в Україні й на Заході, про які говорив ще місяць тому, мовляв, саме через них багато росіян, які виїхали, повертаються назад. Але, що дійсно смішно, так це боротьба з алкоголізмом у Росії, де кожен другий "сидить на стакані". За версією Путіна, росіяни стали менше пити й більше займатися спортом.

"Кидай пити – ставай на лижі", - заявив Путін у своєму зверненні, хоча ще кілька тижнів тому на одному з публічних заходів доводив, що лише росіяни можуть пити навіть із "тремтячими руками".

Ядерні ракети і натівські солдати: що Путін сказав про війну проти України

Війні проти України та "отсель грозить мы будем НАТО" були присвячені перші півгодини виступу Путіна, протягом яких він навіть оголосив хвилину мовчання за загиблими, наче у Росії є якісь втрати за два роки повномасштабної війни. В цілому, нічого нового ми не почули: "не ми розпочали цю війну", "праведна боротьба", "викорінити нацизм", "Захід із його колоніальними звичками", "жителі повсталого Донбасу", "російська весна" – все це вже завчені фрази, які постійно використовує Путін.

"Так званий Захід з його колоніальними звичками розпалювати у всьому світі національні конфлікти, прагне не просто стримати наш розвиток. Замість Росії їм потрібний залежний, згасаючий, вимираючий простір. По суті вони хотіли б зробити з Росією те саме, що створили в багатьох інших регіонах світу", - говорив Путін, запевняючи тим самим росіян, що саме він зможе їх захистити від "експансії НАТО" з його гендерно-нейтральними туалетами.

Проте, є дещо, на що треба звернути увагу. Було дуже помітно, що Кремль не очікував доволі сміливої заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки західних військ до України, яка лише підсилила аналогічні розмови в британських політичних та експертних колах, які точаться вже півроку. Тому відповідь Путіна на це була доволі незрозумілою та невизначеною, крім ядерних погроз.

"У стані повної готовності до гарантованого застосування знаходяться стратегічні ядерні сили", - заявив кремлівський керманич, пізніше прямо натякнувши на конфлікт із використанням ядерної зброї, а значить і "знищенням цивілізації", якщо Захід направить до України "натівські військові контингенти".

"Ми пам'ятаємо долю тих, хто спрямовував колись свої контингенти на територію нашої країни. Але тепер наслідки для можливих інтервентів будуть набагато трагічнішими. Вони повинні зрештою розуміти, що у нас теж є зброя, так, знають про це, зараз щойно я сказав, що може вражати цілі на їхній території. Вони думають, що для них це все мультики якісь", - заявив російський воєнний злочинець.

Це вже не вперше Путін фактично прямо заявляє про готовність застосувати ядерну зброю. Всі пам’ятають його погрози від 2018 року: "Ми потрапимо до раю, а вони просто здохнуть". Хоча зазвичай ця "ядерна" роль у Кремлі відведена божевільному заступнику Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який ледь не кожного тижня обіцяє вдарити ядерною зброєю по Києву, Берліну, Лондону та Вашингтону.

Проте, ці ядерні погрози, на жаль, дуже сприймаються на Заході, надто – у Вашингтоні та Берліні. Саме тому Путін вчергове й нагадав про "готовність до застосування стратегічних ядерних сил" на тлі заблокованої військової допомоги Україні з боку США (а Дональд Трамп постійно заявляє, що президент Джо Байден втягує Америку у Третю світову війну) та відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца надавати Києву далекобійні ракети Taurus, здатні серйозно пошкодити Керченський міст.

Путін переконував, що війну проти України "підтримала абсолютна більшість росіян", однією рукою відмовляючись від переговорів зі США з питань "стратегічної стабільності", а іншою – наполягаючи, що готовий говорити про "новий контур безпеки Європи" лише за умови "сильної Росії". Це вже давно завчені вирази кремлівського злочинця, які означають, що без Путіна на чолі Росії безпека в Європі та закінчення війни неможливі. При цьому дивно, що помічник Путіна Володимир Мединський (який навесні 2022 року вже вів перемовини у Стамбулі від російської сторони – ред.) також у четвер, 29 лютого, паралельно говорив про готовність до переговорів з Україною. Очевидно, що такі переговори можливі за однієї простої умови: повної капітуляції України та російського триколору в Києві, інакше Москва застосує ядерну зброю. І Захід, схоже, продовжує йти в логіці цього страху, знаючи, що для застосування ядерної зброї потрібні хоча б елементарно її випробування, які Росія не проводила вже давно.