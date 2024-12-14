Погода 14-15 грудня: синоптики розповіли, чи надовго затримаються морози в Україні

Упродовж вихідних похолодання в Україні посилиться. Синоптики розповіли, що подекуди сьогодні вморозить до -14.

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Похолодання посилюється

Наприкінці цього робочого тижня до України прийшло похолодання. А на вихідних воно ще й посилиться. 14 грудня вдень в більшості областей України передбачається -2 -5 градусів, на Одещині, в Криму, на Закарпатті близько нуля. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, сьогодні територією нашої країни кружлятиме і навіть завиватиме рвучкий південно-західний вітер.

"У Києві в суботу очікується суха морозна вітряна погода. Хоча й мороз трохи дошкулятиме нічними близько -10 градусів, а вдень -3-5 градусів, проте ймовірне сонечко все ж зробить морозну картинку оптимістичнішою", - уточнила вона.

Коли потепління

Однак, зі слів Наталки Діденко, вже 15- грудня це похолодання розчинятиметься у теплішій повітряній масі. І протягом дня неділі-понеділка потеплішає до відлиги. А на наступному тижні максимальна температура повітря досягатиме +2+7 градусів. Потепління, в цьому випадку - перехід від антициклону до циклону з атмосферними фронтами, часто супроводжується збільшенням хмарності та опадами. Так і буде в Україні.

У неділю мороз відступатиме, проте збільшиться хмарність, очікуються опади.

Прогноз від "Укргідрометцентру"

Про погодні примхи цими вихідними розповіли і в "Укргідрометцентрі". Зокрема, синоптики розповіли, що сьогодні буде переважно без опадів. Температура вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу, на півдні та крайньому заході країни вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У наступні дві доби невеликий та помірний сніг.

Якою буде погода у грудні

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця мине під впливом малорухомих процесів. Проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи.

У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає.

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

Якою буде погода взимку

Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. Українцям слід очікувати морози до -20 градусів та хуртовини.

Якою буде погода на Різдво

За словами Щедріна, цьогоріч Різдво та Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня.

Раніше повідомлялося, що субота стане найхолоднішим днем в Україні цього тижня.

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