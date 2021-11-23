"Погода буде нагадувати зимову": синоптики закликають водіїв бути уважними через ожеледицю

В Україні стало прохолодніше.

Ожеледиця на дорогах та мокрий сніг: синоптики закликають українських водіїв бути уважними.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 22 листопада.

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У вівторок до України різко прийшло похолодання. Морози вночі стали дужчими. Повсюди, окрім півдня, стовпчики термометрів опускалися до позначки -5. Майже в усіх областях, щоправда місцями, сьогодні падатиме мокрий сніг з дощем. Удень буде від 1 морозу до 4 тепла. Тож на дорогах може бути слизько.

Втім, це похолодання не надовго, кажуть у Гідрометцентрі. "Поки це не буде такий глобальний сніг, скажімо так. Не засипле. Тобто він може затримуватись на поверхнях, але не дуже довго. Він буде швидко танути. Зараз вже холодне повітря з півночі надходить. Хто ще не стиг, то треба перевзувати свої автівки. Погода буде нагадувати зимову", - розповіла синоптикиня Наталя Птуха.

Мокрий сніг та ожеледиця - синоптики закликають водіїв бути уважними | Погода в Україні

Як повідомлялося, в Україні погіршиться погода. У вівторок, 23 листопада, в майже в усій Україні дощитиме, а місцями - зі снігом. На території України, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди - ожеледиця.

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