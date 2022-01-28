Погода до кінця тижня: що очікувати українцям від примх природи

Погода до кінця тижня: що очікувати українцям від примх природи

Рясні опади супроводжуватиме шквальний вітер.

Замітатиме до кінця тижня Україну - по всій території синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг, на Півдні - ще й з дощем.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 27 січня 2022 року.

На Заході і Півночі рясні опади супроводжуватиме шквальний вітер - аж до штормового, у вихідні вітряно буде в центрі і на Півдні. Нічні заморозки аж до мінус десяти триматимуться на Сході та Півночі, вдень на всій території України - близько нуля.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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