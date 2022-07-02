Погода псує городину на Закарпатті, яка мала підстрахувати окуповані території, це вплине на ціну

Через окупацію півдня маємо ризик незабаром зіткнутися з дефіцитом овочів, аби виправити ситуацію, на Закарпатті фермери засіяли удвічі більше землі.
Закарпатські фермери збирають урожай капусти й не приховують розчарування. Кажуть, її геть мало – все зіпсувала погода, йдеться в ТСН.
А попит тим часом– шалений. Окрім західних областей, цього року овочі забирають ще й на столицю та Харків. За тиждень-два збиратимуть перець та помідори, цього року висадили вдвічі більше.
«Два з половиною місяці тільки один дощ був. Засуха страшна», - кажуть фермери.
Та попри спеку з томатами та перцем будемо, але дозволити їх собі зможуть не усі, транспортування через усю країну- збільшить ціну. «Люди кажуть – я би дав і по 20, але все одно у Києві вона буде по 60. Вони не дивляться, що взяли по 10 і трохи своєї націнки, а по максимуму», - констатує фермер.
До прикладу, капусту із Закарпаття оптовики забирають по 30 гривень за кіло, а на столичному ринку продають за 50. «Цей рік набагато вищі ціни. Ну на гривень 20, 30, 40 – дивлячись що», - кажуть продавці.
Тож не усім тепер овочі по кишені. Найбільше закарпатські фермери здивовані попитом на кабачок. Минулого року його навіть сіяти не хотіли: віддавати по 2 гривні за кілограм було невигідно, а нині- ціна зросла вдесятеро. «Основа був на кормовий, для худоби, бо не вигідно було його рвати маленьким. Ну, а цього року Херсон менше постачає то і ціна більша», - каже фермерка Марина Кинів.
Пан Іван городину садить усе життя, ледь стримує сльози, щойно згадує херсонський чорнозем. «Привозили багато до нас кавунів за безцінь, безкоштовно практично - по дружньому. Невиправний удар прийняла на себе земля, яка сьогодні майже плаче разом з народом України. Вона годувала людей України, а зараз не може цього робити», - каже чоловік.
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