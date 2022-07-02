Погода псує городину на Закарпатті, яка мала підстрахувати окуповані території, це вплине на ціну

Погода псує городину на Закарпатті, яка мала підстрахувати окуповані території, це вплине на ціну

Через окупацію півдня маємо ризик незабаром зіткнутися з дефіцитом овочів, аби виправити ситуацію, на Закарпатті фермери засіяли удвічі більше землі.

Закарпатські фермери збирають урожай капусти й не приховують розчарування. Кажуть, її геть мало – все зіпсувала погода, йдеться в ТСН.

А попит тим часом– шалений. Окрім західних областей, цього року овочі забирають ще й на столицю та Харків. За тиждень-два збиратимуть перець та помідори, цього року висадили вдвічі більше.

«Два з половиною місяці тільки один дощ був. Засуха страшна», - кажуть фермери.

Та попри спеку з томатами та перцем будемо, але дозволити їх собі зможуть не усі, транспортування через усю країну- збільшить ціну. «Люди кажуть – я би дав і по 20, але все одно у Києві вона буде по 60. Вони не дивляться, що взяли по 10 і трохи своєї націнки, а по максимуму», - констатує фермер.

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До прикладу, капусту із Закарпаття оптовики забирають по 30 гривень за кіло, а на столичному ринку продають за 50. «Цей рік набагато вищі ціни. Ну на гривень 20, 30, 40 – дивлячись що», - кажуть продавці.

Тож не усім тепер овочі по кишені. Найбільше закарпатські фермери здивовані попитом на кабачок. Минулого року його навіть сіяти не хотіли: віддавати по 2 гривні за кілограм було невигідно, а нині- ціна зросла вдесятеро. «Основа був на кормовий, для худоби, бо не вигідно було його рвати маленьким. Ну, а цього року Херсон менше постачає то і ціна більша», - каже фермерка Марина Кинів.

Пан Іван городину садить усе життя, ледь стримує сльози, щойно згадує херсонський чорнозем. «Привозили багато до нас кавунів за безцінь, безкоштовно практично - по дружньому. Невиправний удар прийняла на себе земля, яка сьогодні майже плаче разом з народом України. Вона годувала людей України, а зараз не може цього робити», - каже чоловік.

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