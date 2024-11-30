Погода в грудні: яким буде перший місяць зими і чи випаде сніг на Різдво і Новий рік

Тепла осінь 2024 року майже закінчилась, попереду у нас 90 днів календарної зими. Метеорологи прогнозують, що нинішня зима буде без значних довготривалих морозів, але в окремі дні стовпчики термометра показуватимуть мінус 10 градусів і нижче. З позитиву – після 21 грудня, дня зимового сонцестояння, світловий день почне збільшуватися. В цей день Сонце знаходиться найнижче над обрієм, а значить день найкоротший, а ніч найдовша.

В Україні 21 грудня найбільш короткий день буває на північних кордонах – це село Грем’яч на Чернігівщині, там Сонце цього дня перебуває на небі лише 7 годин 45 хвилин. А найдовший день 21 грудня - на крайньому півдні, це мис Сарич у Криму - триває 8 годин і 52 хвилини. У Києві 21 грудня день становить 8 годин рівно.

Якою очікується погода в грудні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: Спершу морози, потім потепління

Фахівці українського Гідрометцентру повідомили, що у грудні починається метеорологічна зима – тобто стійкий перехід (не менше трьох діб поспіль) середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження. Як правило, перехід відбувається у першій декаді, на півдні країни - у другій декаді. Середня місячна температура повітря буде близькою до норми і коливатиметься від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше, ніж листопаді.

Як розповіла нам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, у перші 10-15 днів грудня температура повітря очікується нижчою від середніх багаторічних значень на 1-2 градуси.

"Попередній аналіз показує, що в цей період денна температура коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла, нічна – від 1 до 6 градусів морозу, - говорить Наталія Голеня. – Переважатиме антициклональна погода, тобто опадів мало, а при проясненнях нічні морози сягнуть 10 градусів. Друга половина грудня прогнозується теплішою і з більшою кількістю опадів у вигляді снігу, мокрого снігу через циклони з Атлантики. Будуть помітні коливання температури, в окремі дні ймовірні потепління, навіть до +5 градусів. Поки неможливо сказати, чи буде сніговий покрив і снігопад на Різдво та у новорічну ніч".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні становить 32 градуси морозу, у східних, північно-східних та Чернівецькій областях до -35, на Прикарпатті до -38, на Закарпатті та півдні країни -23, на півдні Криму -19 градусів.

Абсолютний максимум температури повітря у грудні - 18 градусів тепла, на Прикарпатті та на півдні країни до +20, на півдні Криму до +25 градусів.

Для порівняння: у листопаді абсолютний мінімум температури повітря - 24 градуси морозу, в Карпатах – мінус 31 градус, абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла, на півдні Криму до +29 градусів. Тобто грудень завжди набагато холодніший за листопад.

Місячна кількість опадів очікується 34-78 мм, в гірських районах 81-105 мм, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в листопаді, однак у грудні це переважно буде не дощ, а сніг. Можна оцінити, що 1 мм опадів – це десь 1 см снігу, який щойно випав. У більшості областей землю може вкрити снігом, лише на півдні країни стійкий сніговий покрив встановлюється у грудні не кожного року.

Погодні сайти: Замість снігу - ковзанка

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що грудень в Україні очікується теплим, морози майже скрізь можливі лише вночі. Дещо холодніше у північних та східних областях, тепліше у південних. Небо буде похмурим, багато днів випадатиме дощ з мокрим снігом. А от снігу без дощу майже не очікується навіть на півночі країни. Очевидно, що за такої погоди навряд чи Різдво (25 грудня) або новорічна ніч будуть із справжнім снігом.

Захід

На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – грудень розпочнеться теплою похмурою погодою: вдень +4-6, вночі +2-0 градусів. З 3-4 числа задощить, можливий мокрий сніг, а температура повітря знизиться на 3-4 градуси, аж до незначних нічних морозів. Лише на Закарпатті подих зими майже не відчуватиметься, хоча й тут можуть бути дощі і невеликий сніг. Така погода утримається до початку третьої декади, надалі небо проясниться, опади припиняться, а температура знизиться майже до нуля градусів удень і до 1-2 градусів морозу вночі. На Різдво прогнозується сонячна погода в усіх областях. Ближче до Нового року небо знову захмариться, піде мокрий сніг з дощем, який періодично випадатиме до кінця місяця.

Грудень в Україні очікується без суворих морозів / Фото: Associated Press

Північ

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – зима розпочнеться по-різному. На Волині та Рівненщині перші кілька днів грудня будуть теплими, до +4-6 градусів удень і до нуля вночі. Надалі похолодає на 2-3 градуси, вночі підморозить, підуть дощі з мокрим снігом. Сніг з дощем у цих областях можливий майже щодня, тому за температури, близької до нуля градусів, дороги і тротуари швидко перетворяться на ковзанки. Така погода триматиметься до кінця місяця, лише 17-19 та 24-26 грудня небо проясниться, а опади припиняться.

У решту областей зимова погода прийде з 1 грудня, вдень буде близько нуля, вночі до двох градусів морозу. Дощі з мокрим снігом очікуються майже щодня аж до кінця місяця, на Сумщині 13-15 грудня можливі снігопади. Також поступово встановиться невеликий "мінус" температури навіть удень, який ще посилиться до початку січня. Погода дещо покращиться лише на Різдво, вигляне сонце, опадів не буде. Однак ближче до Нового року знову піде мокрий сніг з дощем.

Центр

Перший тиждень грудня не принесе тепла жителям центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Вдень тут не вище +3 градусів, уночі 0-1 градус морозу. Але опадів майже не буде. Другий тиждень прогнозується теплішим, вдень до +5, вночі +1-2 градуси. Підуть дощі з мокрим снігом, найбільше сніжитиме на Черкащині і Полтавщині, а от у Вінницькій області опадів прогнозується мало. Після 15 грудня температура знизиться до +2-3 тепла вдень, повернуться нічні морози, а дощів із снігом поменшає. На Різдво очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Останній тиждень грудня – похмурий холодний, але морози невеликі, не більше -2 градусів. Під Новий рік на Черкащині і Полтавщині можливий сильний дощ з мокрим снігом, на Дніпропетровщині дощ, у інших областях майже без опадів.

Схід

У східні області – це Харківська, Донецька і Луганська – зима прийде з початку грудня. Найхолодніше буде на Харківщині: у перший тиждень грудня вдень 1-2 градуси тепла, вночі -1-2 градуси морозу, дощитиме і сніжитиме. У Харківській області весь місяць будуть найнижчі температури, у другій половині навіть удень 1-2 градуси морозу, вночі до -5. Опадів також найбільше, майже постійно йтиме мокрий сніг з дощем.

На сході очікується мокрий сніг з дощем / Фото: Unsplash

У Донецькій і Луганській областях у першій половині грудня очікується тепліша погода: вдень навіть до +5, вночі близько нуля, опадів небагато. Надалі температура поступово знизиться до 0 градусів удень і до 2-3 градусів морозу вночі, а опадів у вигляді мокрого снігу з дощем побільшає. На Різдво – хмарно з проясненням, перед Новим роком – сухо.

Південь

На півдні країни - це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – майже весь грудень пройде без морозів і значних опадів. Розпочнеться місяць теплою погодою: вдень +4-5 градусів, вночі + 2-3, в окремі дні першої декади – незначний дощ з мокрим снігом. У другій декаді температура підвищиться ще на 2-3 градуси, небо проясниться, але з 12 по 15 число накрапатиме. У третій декаді похолодає до +3-4 градусів удень і до +1-2 уночі. Опадів буде мало, на Різдво сухо і похмуро, лише у Запорізькій області очікуються дощі з мокрим снігом з Різдва і до Нового року. Під Новий рік на Миколаївщині, Херсонщині, а також у Запорізькій області можливі нічні заморозки до -1 градуса, в Одеській області і Криму мінусових температур не прогнозується.

Як видно, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються: фахівці-метеорологи очікують, що перша половина грудня буде холоднішою за другу і без опадів, друга половина навпаки – більш дощова і з мокрим снігом. Інтернет-синоптики прогнозують поступове похолодання протягом місяця, а ближче до Нового року – морози, посилення опадів.

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