Погода в листопаді: коли вдарять морози і які області завалить снігом

Осінь у цьому році поки тепла, жовтень закінчується, а масовий опалювальний сезон досі не розпочато. Що, до речі, зберігає не лише запаси газу у державних сховищах, а й кошти в кишенях українців. Однак листопад – це вже передзим’я і похолодати може з дня на день.

Коли природа "згадає", що за календарем останній місяць осені, і температура почне знижуватись, якою очікується погода в листопаді, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: морози вже близько

Фахівці Українського гідрометцентру повідомили, що середня місячна температура повітря у нинішньому листопаді буде, як і торік, у межах норми майже на всій території України, лише на сході і південному сході – дещо вища за норму (менше, ніж на один градус – авт.). Температура коливатиметься у межах 1-8 градусів тепла, це на 5-6 градусів холодніше, ніж у жовтні. Зазначимо: у цьому році лише травень був холоднішим за норму, всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1-1,5, а то й на 2 градуси.

Як розповіла нам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, листопад – перехідний місяць від осені до зими, пора передзим′я. Воно починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження.

"Розрахунки показують, що з 3-4-го листопада помітно похолодає, морозів поки не буде, але денна температура знизиться до 1-6 градусів тепла, на півдні до 8-9 тепла, - говорить Наталія Голеня. – Триватиме період майже без опадів, тому що продовжують поширюватись на територію України антициклони з заходу та північного заходу. З 5 по 7 листопада можливий мокрий сніг у північно-східній частині країни. Під час прояснень ймовірне нічне зниження температури від нуля до п’яти градусів морозу. Холоди затримаються до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління, адже Україна знаходиться у помірних широтах, де присутні періодичні коливання температури. В цей час опади посиляться, бо до нас прийдуть нові атмосферні фронти. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади – дощ, сніг з дощем, чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня ймовірні відчутніші морози, нижче мінус п’яти градусів".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах – 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині – 13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму до 29 градусів тепла.

Для порівняння: у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу, в Карпатах – мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла, в гірських районах плюс 21 градус.

Місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, в Карпатах місцями 100 мм, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні.

Погодні сайти: чекаємо на "температурні гойдалки" і сніг

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України, тобто тепло ще утримається. А от продовжиться місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод.

Захід

Жителі заходу країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів, з температурами вдень понад +10 градусів, уночі не нижче +2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь, крім Закарпаття. Холодати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині.

Погода на початку листопада обіція порадувати українців / Колаж ТСН.ua

Північ

На півночі – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – погода буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода: вдень +8-12 градусів тепла, вночі +3-6, а от у решті областей протягом першої декади листопада будуть "температурні гойдалки". Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до +4-6, а за кілька днів знову підвищиться до +9-11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі, на Сумщині – з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді: вдень не вище +5 градусів, уночі від -1 до +1 градуса, надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі, до кінця місяця вони посиляться, можливий мокрий сніг. З 26 по 29 число на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад.

У листопаді в деяких регіонах очікується мокрий сніг / Фото: Фото з відкритих джерел

Центр

"Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться з +12-13 градусів удень, далі кілька днів буде +5-7 і знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме. Тепло піде назовсім у цьому році після 11-12 числа, денна температура знизиться до +5-6 градусів, а під кінець місяця до +3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до -2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом, на Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, на Вінниччині – 28-29-го.

Схід

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступить у свої права вже на третій день: денна температура швидко впаде з +10-12 градусів до +5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а, враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг.

Південь

На півдні країни - це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим - листопад розпочнеться з +15-17 градусів удень і з +6-8 уночі. З 3-4 числа температура почне знижуватися, в Одеській і Миколаївській областях до +10-12 градусів на кінець першої декади, в інших двох областях і в Криму вдень буде не вище +10, вночі +2-3 градуси. Така температура утримається майже два тижні, при цьому прогнозується багато сонячних днів, а опадів майже не буде. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до +4-5 градусів, небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь, навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг.

Синоптики шокували прогнозом на перші дні листопада / Колаж ТСН.ua

Як видно, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються: фахівці-метеорологи очікують на незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами, а інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця, а ближче до зими - дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях.

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