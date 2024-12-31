Погода в січні: чи випаде сніг на Новий рік і коли вдарять морози

За календарем – зима, а насправді не зима і не осінь, бо для листопада занадто холодно, а для грудня – не по сезону тепло і немає снігу.

Якою погодою зустріне нас найхолодніший місяць зими – січень, кого він порадує надалі: любителів снігу і морозу, чи навпаки – тих, кому до вподоби тепла "європейська" зима, з'ясував ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

Укргідрометцентр: тепло, туман і мряка

Фахівці українського Гідрометцентру повідомили, що січень наступного року буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси, це досить помітно як для зимового місяця. Середня місячна температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла.

У грудні середня температура повітря була близькою до норми і коливалась від -4 градусів до +2 градусів. Тобто січень прогнозується на 3-4 градуси холоднішим ніж грудень.

Як розповіла нам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, Новий рік в Україні очікується без снігу. Опади можливі лише через чотири-п’ять днів після початку року.

"Початок січня буде в Україні теплим, температура повітря 1-6 градусів тепла, на півдні до +8, – говорить Наталія Голеня. – З 4-5 січня прийдуть атмосферні фронти з північного заходу і півночі, які принесуть прохолодне повітря, температура знизиться до від’ємної – 0-6 градусів морозу. Можливі тумани, мряка, невеликий сніг. Надалі протягом місяця будуть коливання від тепла до холоду, але з перевагою плюсових температур, бо прогнози дають перевищення температурного фону на 1,5-2 градуси понад норму".

Наталія Голеня наголосила, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10-15-градусних морозів, а абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був востаннє понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, завірюх та інших погодних катаклізмів.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41,9 градусів морозу (Луганська і Черкаська області), на півдні Криму – мінус 22. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – 21 градус тепла.

Для порівняння: у грудні абсолютний мінімум температури повітря – 32 градуси морозу, в Карпатах – мінус 38, абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, на півдні Криму до +25 градусів. Тобто січень завжди холодніший за грудень.

Місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів була і в листопаді, і в грудні. Однак у січні це буде не дощ, а сніг. І якщо 1 мм опадів – це приблизно 1 см снігу, який щойно випав, то матимемо у середньому по країні 3-8 см снігового покриву. Втім, очевидно, що у північних регіонах і в горах снігу має бути значно більше, на півдні – менше, не виключено, що там зима у січні виявиться безсніжною.

Погодні сайти: справжній зимі – бути

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним, зі снігопадами, інколи сильними. По регіонах погода помітно відрізнятиметься, часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних. Але новий рік скрізь почнеться однаково: без морозів, у перші дні січня температура прогнозується додатньою, 3-6 градусів тепла, подекуди й вище.

Захід

На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – погода на Закарпатті буде не такою, як у решті областей. Закарпатці весь січень матимуть "європейську" зиму: вдень 0-3 градуси тепла, вночі не нижче за -3 градуси. Опади можливі майже щодня, але незначні і в основному у вигляді дощу та мокрого снігу. А от львів’яни і тернополяни вже 4-5 січня зможуть кататися на лижах і санках, бо в цих областях прогнозується сильний снігопад, а денна температура знизиться до -2 градусів.

У Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у першій декаді снігу випаде помітно менше, а морози будуть сильніші, до -5 градусів. У другій декаді в регіоні збережеться похмура погода з температурами від -2 до +1 градуса вдень і до -5 градусів вночі. Часто йтимуть дощі з мокрим снігом, тому "ковзанка" на вулицях і дорогах гарантована. У третій декаді січня температура підвищиться до +1-2 градусів удень і до -2-3 градусів уночі, але опадів не поменшає.

Північ

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – після перших двох-трьох теплих днів прийдуть морози і снігопади. Дуже холодно не буде: не нижче -3 градусів удень і до -5 градусів уночі. А от снігу випаде чималенько, бо протягом першої декади сніжитиме майже щодня, найбільше 4-5 числа. Морозна погода триматиметься весь січень, навіть удень не вище нуля градусів, лише на Волині і Рівненщині після 25 січня потепліє до +1 градуса. У третій декаді опади посиляться, падатиме мокрий сніг з льодовим дощем, тому не складно уявити, що творитиметься під ногами пішоходів і під колесами автомобілів.

Центр

З-поміж центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – найбільш зимовою прогнозується погода у січні на Полтавщині. Область накриють три хвилі сильних снігопадів: 5-го, 13-14-го і 17-18-го числа, а на додачу з 23 по 25 січня тут очікується мокрий сніг з дощем. Та й у цілому дні, коли не сніжитиме, можна буде перелічити на пальцях. Невеликі морози, до -3 градусів удень і до -5 вночі, триматимуться на Полтавщині весь місяць.

Жартома можна сказати, що полтавці "заберуть собі" весь сніг, призначений для центру України. Адже в інших областях сніжитиме набагато менше, це буде сніг з дощем. Лише на Вінниччині, завдяки снігопаду який пройде з 4 по 7 січня, земля може побіліти по-справжньому, як буває взимку. Тут також триматимуться морози до -3 градусів удень і до -5 вночі. У решті центральних областей протягом місяця очікуються невеликі температурні гойдалки навколо нуля градусів: щотижня на 2-3 градуси вгору чи вниз.

Схід

У кожній з трьох східних областей – це Харківська, Донецька і Луганська – у січні прогнозується різна погода. На Харківщині буде зимно весь місяць, окрім трьох перших днів з температурним "плюсом". Температура вдень триматиметься 1-3 градуси морозу, вночі – 3-4 морозу. Сніжитиме багато, особливо з 5 по 11 та з 14 по 18 січня, ближче до кінця місяця опадів поменшає.

У Луганській області плюсова температура затримається майже всю першу половину місяця: вдень навіть до +4 градусів, опадів майже не буде. У другій половині похолодає до 0-1 градуса морозу вдень і до -2-4 уночі, випаде невеликий мокрий сніг. На Донбасі перша декада буде теплою, вдень +1-2 градуси, вночі 0-2 морозу, але "мокрою": майже щодня падатиме мокрий сніг з дощем. Надалі температура знизиться до 0-1 градусів морозу, опадів майже не прогнозується.

Південь

На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – зима у січні буде лише за календарем, бо ні морозів, ні снігу тут не прогнозується. Та й дощів випаде обмаль. Чекаємо чимало сонячних днів, денна температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, у Криму інколи перевищуватиме +10, вночі – 0 градусів і вище. Тільки у Запорізькій області, яка розташована північніше, буде прохолодніше на 2-3 градуси. Запоріжці побачать і сніг: після 5 січня до них дійде циклон з Полтавщини і затримається на тиждень, витрушуючи залишки мокрого снігу з дощем.

Як видно, прогноз погоди від інтернет-синоптиків набагато суворіший за передбачення фахівців Укргідрометцентру: перші вважають, що січень буде по-справжньому зимовим, хоча й не дуже морозним, а другі очікують досить теплої, малосніжної і похмурої середини зими.

Читайте також:

Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2025 рік

Курс валют в Україні: на Новий рік можливий стрибок долара – купувати зараз чи не варто

Експерт повідомив, коли РФ може масовано атакувати Україну