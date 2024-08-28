Погода збожеволіла: синоптики назвали один із найспекотніших днів літа і надали прогноз до осені

Погода в Україні нагадує єгипетську! 28 серпня синоптики назвали одним із найспекотніших днів цього літа. Максимальна температура у більшості областей досягне позначки у +35°C. Однак є і хороші новини. Зовсім скоро до України прийде осіннє похолодання.

Тож скільки ще тектиме по спині, а коли доведеться витягати з шафи теплі речі, розповіди синоптики в ексклюзиві TSN.UA.

Останній тиждень літа

Останній тиждень цього літа продовжує підвищувати градуси й навіть короткочасні локальні дощі не в змозі кардинально змінити ситуацію. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook назвала день, коли Україна буде однією з найспекотніших європейських країн, а ще попередила про потужний антициклон з сильним вітром.

"У середу Україна буде однією з найспекотніших європейських країн. Карта внизу. Максимальна температура повітря протягом дня 28-го серпня становитиме у більшості областей України +30+35 градусів. Локальні короткочасні грозові дощі у південній частині (зумовлені діяльністю циклонічної зони над Чорним морем) знижуватимуть градуси подекуди до +28+30°C. Але все ж більшість території України й надалі перебуватиме у сухій повітряній масі."

Останній тиждень літа - погода в Україні / Фото: Unsplash

Це Єгипет? Ні, Україна!

За словами синоптикині, через протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків - погода в Україні нагадуватиме єгипетську.

"Буде сонячно (окрім півдня), спекотно з сухим поривчатим вітерцем. У Києві 28-го серпня також сухо, спекотно, до +33°C, та поривчатий вітер. Найближчими днями в столиці переважатиме спекотна погода”

Коли похолодання?

Однак, фахівці зробили ще один важливий прогноз. Зокрема, Наталка Діденко назвала дату, коли очікувати послаблення спеки. За її словами, вже на початку вересня в західних областях очікується відчутне похолодання. Водночас вона зазначила, що дощі в більшості областей України малоймовірні, однак в південній частині локальний циклон над Чорним морем зумоить місцями грозові дощі.

"Попередньо, про 2 вересня, початок нового навчального року: у більшості областей України – спека, на сході – сильна спека, в західних областях відчутне похолодання."

Прогноз "Укргідрометцентру"

Про синоптичні зміни на початку вересня повідомила і синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха в інтерв’ю NV. Вона розповіла про погоду з високою температурою повітря в Україні протягом тижня, попередила, де можуть пройти короткочасні дощі з грозами та назвала день, коли температура відчутно знизиться.

"Цього тижня спекотна погода не відступить. Втім, невеличкий циклон над Чорним морем впродовж наступних кількох діб принесе трохи хмарності та короткочасних дощів із грозами південним регіонам, які чи не найбільше потерпають від спеки та посухи. Там невелике послаблення спеки слід очікувати в останні дні серпня: +17…+22°C вночі і +27…+32°C вдень — хоч незначне, але полегшення для мешканців українського півдня."

Фото: Associated Press

Теплий вересень

Водночас синоптики зазначають, що цього року перший осінній місяць в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Зокрема про теплий перехід у вересень, повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок.

"Середня місячна температура повітря передбачається 15-20° (в Карпатах 13-14°), що на 2° вище за норму. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 37-76 мм, а в Карпатах місцями 97-111 мм. Це, за даними Укргідрометцентру, в межах норми.”

Прогноз погоди на тиждень

На більшій частині території нашої країни цього тижня опадів не передбачається. Температура повітря залишиться в межах +15…20 °С. Вночі і +29…34 °С. вдень. На узбережжі морів нічна температура сягатиме +23ºC, а за кілька днів така ж ситуація настане і в інших регіонах. Найспекотніше буде 28-29 серпня в лівобережній частині країни, особливо у східних областях, де місцями очікується сильна спека до +35°С. Про це повідомляв і метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

"Впродовж найближчого тижня погодні умови у Східній Європі визначатимуться малорухомим антициклоном із центром над Середньою Волгою та областю зниженого тиску над Чорним морем. Отже, в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії.

У той же час над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України дощі малоймовірні.”

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Погода 29-30 серпня

ТЕКСТ: За його словами, завтра 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі гроз. Вітер збережеться східної чверті, 7 – 12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С. А от у п’ятницю місцями задощить.

ЦИТАТА ЧОЛ 2: “У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.”

Якими будуть вихідні?

А от вихідні будуть спекотними і без істотних опадів. За словами метеоролога, лише у Криму очікуються невеликі дощі.

ЦИТАТА ЧОЛ 3: “У суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму +25…+30 °С.У неділю, 1 вересня, по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.”

Як врятуватися від спеки?

І хоча спеку нам прогнозують ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров’я. Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках.

Тим часом синоптик дав невтішний прогноз щодо погоди в останні дні літа. Він повідомив, що до вересня аномальна спека, яка прийшла до України, не спаде. В більшості областей буде спекотна та суха погода.

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