Погода змінюється: ніякого потепління у лютому можна не очікувати

Погода в Україні до кінця поточного робочого тижня буде прохолодною. А синоптики вже розповіли, де буде найнижча температура.

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Як і попереджали синоптики, у лютому до України прийшло зниження температури.

Погода в Україні до кінця поточного робочого тижня - до 7 лютого - буде зимовою. До країни зайде повітря арктичного походження. Місцями очікується невеликий сніг. Температура повітря знизиться.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, внаслідок проникнення до території східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі, протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону.

Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями - з дощем. В результаті такого процесу, територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру, тому температура поступово знизиться на 3 – 6 °С.

Зокрема, у середу, 5 лютого, вночі у Карпатському регіоні, вдень у східних, північних областях та місцями у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що лютий розпочався похолоданням і снігом. У нічні години будуть "мінуси" - 1-4 градуси морозу. Упродовж дня температура повітря підвищиться до +2 градусів. Надалі температура повітря знижуватиметься. Від 19 лютого є ймовірність посилення морозів.

Прогноз бабака

Степовий бабак Тимко III, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету ім. Каразіна в Нестерівці, запевняє, що ще можливі морози.

Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку і, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу.

Раніше синоптики повідомили про погоду на сьогодні, 5 лютого. Більше про це читайте у новині.

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