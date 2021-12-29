Погода змусила російських найманців зменшити кількість обстрілів і дала час бійцям приготуватись до свят

Бійці шкодують, що не можуть цей час провести з рідними

У щоденний розклад війни зима внесла свої корективи. Артилерійські ворожі обстріли, порівняно із минулим тижнем, дещо вщухли, натомість активізувались снайпери окупантів.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

З кулеметом на плечі, закутані до очей у маскувальні халати, бійці боронять українські рубежі неподалік Катеринівки. «Тут кожен день провокації з боку противника. Заїхала група снайперів. Навпроти нас стоять. Ми себе не видаємо, вони нас не бачать. Ну, не даємо їм приводу, щоб вони по нас стріляли», - кажуть військові.

До позицій противника звідси можна докинути сніжкою. Через малі відстані з того боку здебільшого застосовують стрілецьку зброєю і гранатомети. Та останні кілька днів, радіють хлопці, ворог притих. Не тому що перемир'я, а погода заважає. Ще вчора тут хурделило стіною, сьогодні - непросвітний туман. Але розслаблятися хлопці не звикли, амуніція завжди з собою. «Чотири магазини. Дим на випадок, якщо когось доведеться витягати. Граната, аптечка, подсумнік, каска і зброя», - розповідає боєць.

Новорічним дивом тут і не пахне. А хотілося б, розповідає боєць на псевдо "Корнет". Каже, святкування на повну влаштує після війни. А поки показує козацьку сережку у вусі. «Це означає по козацьки, що я один в сім'ї, в в роду. Рід не продовжив - значить повинен в перших рядах», - каже "Корнет".

Але до свята на передовій таки готуються, але відзначатимуть скромно. «Атрибут нового року - ялинка. Хоч якийсь святковий настрій буде», - кажуть бійці.

Новини з фронту: як українські захисники готуються до новорічних свят

Побажання у хлопців незмінні: « Миру нам всім, щоб ми швидше побороли ворога, відбили ті всі території. І вже на наступний новий рік всі вже були вдома з жінками, з дітьми, батьками», - каже боєць Іван.

Найбільше що нині хотілося б, розповідає Іван, на свято побачити рідних, але робота в нього непроста. Скільки часу армійці бувають удома, легко рахувати на пальцях. Саме тому, свою єдину Валентин ще не знайшов. Але, жартує, це в плані на рік прийдешній: «Знайти не проблема, знайти для життя - проблема. Чи то я так погано шукав?»

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