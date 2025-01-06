Погода знову дивує українців: синоптики розповіли, яким буде січень 

Другий місяць зими буде теплішим за норму.

Погода цієї зими дивує українців. Синоптики вже розповіли, яким буде новий робочий тиждень та і взагалі січень.

Всі деталі дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Погода в Україні знову нетипова для зими. Плюсова температура та навіть сонечко виглядало на новорічні свята, однак тепер синоптики попереджають про похолодання. Значне похолодання відчуватиметься по всій Україні і 6 січня.

У Донецькій області (Горлівський і Маріупольський райони) температура вдень опуститься до 0…+1 °C. У Харківській області в Ізюмі вдень буде близько +1 °C.

На заході, попри незначне потепління, лавинонебезпека зберігатиметься на високогір’ях Закарпаття. У Львові та Тернополі температура вдень становитиме близько -1 °C, а вночі можливе зниження до -5 °C.

Та в цілому на нас чекає доволі теплий січень. Фахівці "Українського гідрометцентру" повідомили, що січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси, це досить помітно як для зимового місяця.

Середня місячна температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла.

Як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, опади можливі лише за чотири-п’ять днів після початку року.

Голеня наголосила, що довгострокові прогнози не показують у січні навіть 10-15-градусних морозів, а абсолютний мінімум у 42 градуси морозу був востаннє понад 20 років тому. Не повинно бути цього року сильних снігопадів, завірюх та інших погодних катаклізмів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у січні становить 41,9 градуса морозу, такі показники фіксувалися у Луганській і Черкаській областях, на півдні Криму – мінус 22. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – 21 градус тепла.

А ось узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним, зі снігопадами, інколи сильними. У регіонах погода помітно відрізнятиметься, часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних.

Закарпатці весь січень матимуть "європейську" зиму: вдень 0-3 градуси тепла, вночі не нижче за -3 градуси. Опади можливі майже щодня, але незначні і в основному у вигляді дощу та мокрого снігу.

У Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях у першій декаді снігу випаде помітно менше, а морози будуть сильніші, до -5 градусів.

У другій декаді в регіоні збережеться похмура погода з температурами від -2 до +1 градуса вдень і до -5 градусів вночі. Часто йтимуть дощі з мокрим снігом, тому "ковзанка" на вулицях і дорогах гарантована.

У третій декаді січня температура підвищиться до +1-2 градусів удень і до -2-3 градусів уночі, але опадів не поменшає. У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – дуже холодно не буде: не нижче -3 градусів удень і до -5 градусів уночі.

Морозна погода триматиметься весь січень, навіть удень не вище нуля градусів, лише на Волині і Рівненщині після 25 січня потеплішає до +1 градуса.

З-поміж центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – найбільш зимовою прогнозується погода у січні на Полтавщині. Область накриють три хвилі сильних снігопадів.

У решті центральних областей протягом місяця очікуються невеликі температурні гойдалки. У кожній з трьох східних областей – це Харківська, Донецька і Луганська – у січні прогнозується різна погода.

Як видно, прогноз погоди від синоптиків набагато суворіший за передбачення фахівців "Укргідрометцентру": перші вважають, що січень буде по-справжньому зимовим, хоча й не дуже морозним, а другі очікують досить теплої, малосніжної і похмурої середини зими.

Коли в Україні вдарять 20-градусні морози - читайте в новині.

Читайте також: