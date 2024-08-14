Погода знову різко зміниться: Україну накриє потужний антициклон

Україна опиниться у зоні впливу антициклону, тому повсюди буде сухо і сонячно.

Україну накриє потужний антициклон! Останніми днями українці відчули зниження температури, деякі навіть скаржилися, мовляв, ще літо, а вже доволі прохолодно. Синоптики кажуть: це ненадовго – вже незабаром до нас повернеться спекотна погода.

Які області першими зустрінуть африканське тепло, де буде найспекотніше і як температура повітря вплине на ситуацію зі світлом – дивіться в ексклюзиві Людмили Труфин для TSN.UA.

На Україну насувається антициклон

У середу, 14 серпня, Україна опиниться у зоні впливу антициклону, тому повсюди буде сухо і сонячно. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Вона також дала прогноз, якими будуть цього дня позначки на стовпчиках термометрів:

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"14 серпня Україна опиниться в зоні впливу антициклону на імʼя Mashal. Скрізь буде суха сонячна погода. Навіть нема до якогось атмосферного фронту причепитися. Температура повітря протягом дня становитиме +24+29 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні часом до +30+31 градуса".

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Погода в Києві

За словами синоптикині, у Києві 14 серпня буде сухо, сонячно та тепло. Втім температура буде комфортною. А от після 16 серпня ситуація дещо зміниться:

"У Києві 14 серпня буде сухо сонячно та тепло. Вночі свіжувато, +11+14 градусів, вдень стовпчики термометрів крутитимуться поблизу невисоких +23 градусів. Хто мерзне – після 16 серпня ще гарненько нагріється".

Спека повертається

Про різке підвищення температури повітря у серпні попереджав і синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Він зазначив, що пік припаде на 5-15 серпня. А першими спекотну погоду зустрінуть західні та південні області України:

"Є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, що призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах. Очікується, що пік спекотної погоди у Центральній та Південній Європі припаде на 5-15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 °С і вище".

Небезпечні погодні явища

Через спеку, попередив синоптик, прогнозуються небезпечні явища, як-от сильні зливи, руйнівні шквали та град. В основному це стосуватиметься Італії, Німеччини та деяких країн центральної Європи:

"Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34+38 °С".

Коли спека спаде?

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Однак вже у другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону. На це впливатимуть одразу кілька факторів: зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності:

"Тому основна частина дощів випадатиме у другій і третій декаді серпня, але з урахуванням підвищеного атмосферного тиску і пригніченої циклонічною діяльністю, кількість опадів по всій Україні прогнозується невеликою і може становити лише 30-60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15-40 мм. Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей)".

Що буде зі світлом через спеку?

Через прогнозовану спеку гучну заяву зробили і енергетики. Зокрема заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що аномальна спека є однією з причин збільшення споживання електроенергії. Внаслідок цього в Україні можуть повернути графіки відключення світла. Водночас Колісник зазначив, що наразі є недоцільним робити прогнози щодо повернення цих графіків:

"Давати такі прогнози на сьогодні некоректно, тому що ми не розуміємо, наскільки ця спека буде тривалою, чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо".

Українців закликають економити електроенергію

Колісник додав, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години – від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00:

"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо – споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі".

Як врятуватися від спеки?

Спека повернеться ненадовго, втім її наслідки можуть бути небезпечними для здоров’я. Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці зазвичай поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору – поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Прогноз погоди на тиждень

Загалом у першій половині цього тижня очікується короткочасний період похолодання, який буде пов'язаний із посиленим надходженням повітряних мас із районів Скандинавського півострова. Найвідчутніше зниження температури відбудеться у північних та західних областях країни. Але вже від середини тижня та на вихідних до нас повернеться спекотна погода з Південно-Західної Європи. Такий прогноз озвучив синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич:

"Особливо високі температурні показники фіксуватимуться у південних областях – місцями до +38 °С. Суттєвих опадів протягом усього тижня не передбачається, тому посуха у Південно-Східній Україні продовжить посилюватися. Водночас фіксуватиметься також поступовий спад рівня води у річках басейну Сіверського Дінця та Дніпра".

Прогноз погоди на 15 серпня

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

А за прогнозами Укргідрометцентру, цей тиждень мине переважно без опадів. Лише вдень 14 серпня на північному сході країни, 15 серпня в Карпатах і на Закарпатті місцями буде короткочасний дощ та гроза.

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