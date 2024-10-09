Погода знову шокує: де в Україні буде найтепліше і коли чекати на осінні дощі

Погода в Україні обіцяє бути сонячною та теплою. Синоптики обіцяють до +25°C, але похолодання вже на підході. Не оминуть Україну і дощі.

Де в країні буде найтепліше, коли чекати дощової погоди та чому американський синоптик заплакав у прямому ефірі на телебаченні, про це розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Знову літо?

На початку жовтня погода в Україні буде вкрай різноманітною. Місяць розпочався з похолодання на заході, аж до заморозків на ґрунті та снігу в Карпатах. Водночас на решті території України панувало літо, попри те, що температура дещо знизиться.

Протягом першої декади жовтня спостерігатиметься "боротьба" осені з літом. Причому, зважаючи на прогноз погоди, більше шансів на перемогу саме у літа. Напередодні народна синоптикиня Наталка Діденко здивувала своїм прогнозом. Вона порадила українцям не сидіти вдома та відірватися від комп’ютера. Діденко зазначила, що така погода не часто буває посеред осені і є ще один привід вигуляти світле взуття.

"Бо у середу в Україні буде тепло, сухо і сонячно! Максимальна температура повітря становитиме +18+23 градуси, на півдні місцями до +25°C, на Сумщині та Харківщині +17+19°C. Більше того, так само буде і в четвер, 10-го жовтня. Так що на ці два дні заплануйте побільше свіжого повітря і хорошого настрою. Ну, килимки та ковдри можна провітрити якраз і вигуляти ще світле взуття. У Києві 9 жовтня також очікується суха та тепла погода, вдень близько +20°C і сонечко."

Найближчі два дні – красива комфортна осінь / Фото: pixabay.com

Отже, найближчі два дні – красива комфортна осінь! Однак, вже на вихідних українцям точно знадобиться парасолька, бо погода дещо зіпсується. Україну та зокрема столицю накриють сильні дощі. Також варто очікувати на похолодання.

"Проте, якщо вам треба елегійний типово осінній настрій, хочеться мокнути під дощем і трястися від холоду - якраз такою буде найближча субота: 12-го жовтня різко похолоднішає і можливий сильний дощ. Ще раз - у Києві в суботу сильний дощ і похолодання! Карта внизу якраз на суботу. 12-го жовтня на півдні та сході України ще затримається тепліша погода, проте з неділі й там передбачається зниження температури повітря."

Україна опинилася під впливом дощового циклону, який вже відходить у північно-східному напрямку. Утім, коли він відійде з території нашої країни, новий атмосферний фронт із заходу принесе нову порцію дощів. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Вона пояснила, що дощі впродовж останніх днів спричинили циклон, але опади поступово припинятимуться. Утім вже з п’ятниці, 11 жовтня, із заходу надійде новий атмосферний фронт, який принесе нові дощі. У суботу опади поширяться вже й по правобережжю.

"Утім, вже в середині тижня до вихідних у більшості регіонів температура підстрибне до +17°…+24°. У північно-східній частині країни в середу буде дещо прохолодніше, до +14°…+19°."

На киян очікують кілька днів досить комфортної та відносно спокійної погоди. Сонячно, без опадів буде до п’ятниці.

"Середа буде дуже комфортною — близько +20°. І четвер, в принципі, так само. В п’ятницю вже дещо захмариться."

Синоптик Ігор Кібальчич також прогнозує, що найближчими днями в Україні очікується комфортна тепла погода, правда з короткочасними дощами, подекуди з грозами. У нічні та ранкові години у деяких регіонах не виключені тумани.

На вихідних, 12 і 13 жовтня, дощі змістяться вглиб країни, а разом із ними прийде і похолодання. До кінця тижня по всій Україні вже буде похмуро. На півночі країни температура впаде до +10°...+11°, на заході буде +11°...+15°, у центрі +10°...+16°, на сході +16°...+17°, а на півдні стовпчики термометрів покажуть +15°...+20°.

Погодні рекорди

Примітно, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні буде на 1-1,5° вище норми.

Ба більше, раніше У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві. Про це повідомив Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Примітно, що наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 17,3°С. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати, +23,1°С. Це перевищило попередній рекорд, встановлений у 1927 році, на 2,0°С, а також перевершило кліматичну норму на 9,9°С. Всього у вересні в Києві було встановлено 11 температурних рекордів. За даними синоптиків, перший осінній місяць цього року виявився найтеплішим з 19 століття. Найхолодніше було 19 числа, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4°С, а найтепліше – 1 вересня, коли повітря прогрілося до спекотних +33,0°С. Водночас опадів у вересні 2024 випало дуже мало – лише 36% від норми.

Дощі "налетіли" на Україну

Тиждень в Україні розпочався зі зміни погоди. 7 жовтня дощі змістилися із заходу країни в центр, на північ і південь. Разом із дощами в багатьох областях відбулося і зниження температури. У Києві вранці вирувала потужна злива. Через сильний дощ затопило автодороги. Автівки буквально тонули у ріках, на які перетворилися вулиці міста.

Дніпру теж дісталося. Злива наробила чимало лиха у місті. Підтоплені вулиці та будівлі, розшматовані вітром дерева, аварії на дорогах – таку картинку можна було спостерігати у Дніпрі.

Найстрашніший ураган

Але набагато масштабніший ураган наразі суне на Америку. Напередодні на західному узбережжі Флориди у США проводили «екстрену підготовку» до урагану Мілтон, який може стати «одним з найсильніших штормів у країні за останні 100 років». Про це повідомляє The Guardian. Як зазначає видання, у штаті евакуюють людей, зачиняють аеропорти, також до шторму готують тварин в зоопарку. У національному центрі ураганів США заявили, що Мілтон може бути масштабним, тому жителі повинні підготувати «свої сім'ї й будинки» і евакуюватися, якщо їм скажуть це зробити.

Президент США Джо Байден вже заявив, що ураган може стати одним із найсильніших у США за останні багато років й закликав жителів негайно виїжджати, оскільки це «питання життя і смерті». Крім цього, президент США відклав свою поїздку до Німеччини через ураган Мілтон. 26 вересня Джо Байден повідомляв, що скличе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 12 жовтня.

Ба більше, американський синоптик заплакав, озвучивши прогноз погоди на найближчі дні. Передчуття неминучої катастрофи викликало сльози на очах у Джона Моралеса, який в ефірі телеканалу NBC 6 South Florida озвучував невтішний прогноз погоди для штату Флорида.

Нагадаємо, раніше синоптикиня розповіла про погоду взимку. За словами експертки Укргідрометцентру Наталії Птухи, цьогорічна зима в Україні не буде дуже морозною. Втім, до холодних періодів також варто готуватися.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.