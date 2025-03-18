Погода знову шокує: на Україну чекає весняний сюрприз

Цей прогноз погоди вас здивує! Вівторок 18 березня синоптики назвали одним із найбільш некомфортних синоптичних днів. Що це означає, чого очікувати українцям й коли чекати на потепління – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Березень став справжнім місяцем синоптичних гойдалок, і якщо перший тиждень був непритаманно теплим, то тепер березень вирішив нагадати, що весна так рано не приходить. А ось вівторок 18 березня синоптики взагалі назвали одним з найбільш некомфортних синоптичних днів. Про це у своєму телеграмі написала синоптикиня Наталя Діденко і підкреслила, що це стосується лише вівторка.

Ця ніч подекуди минула із морозами від -1 до -6 градусів, на заході місцями до -8 градусів. На півдні та південному сході вночі було трохи тепліше, 0...+3 градуси. Але й протягом дня температура повітря також не мед: максимально +2...+5 градусів. Без теплих курток і шапок не обійтися. До цього витка холоду приєднається сильний вітер. 18-го березня пориви північно-західного вітру можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Хіба що не ляпатиме нічого особливого з неба — сніг очікується на Сумщині і дощ у Криму та Приазов'ї.

А ось у Києві у вівторок, 18 березня, без істотних опадів. Вночі -3...-5 градусів, вдень +2...+4 градуси. Синоптикиня наголосила, що вівторок — день синоптично некомфортний і порадила не вискакувати без шапки чи розстебнутими — одна мить елегантності перетвориться на тиждень із червоним носом, хворим горлом і сумними очима. Тим більше, що такий день буде один, адже вже в середу 19 березня хоч і буде трохи холоднувато, але день вже теплішатиме на пару градусів. А з 20-го березня в Україні весна візьме все в свої руки — градуси повеселішають, піднімуться вгору і ми з ними порадіємо весняному теплу.

У середу, 19 березня, опади у вигляді мокрого снігу ймовірні в центральній частині України. На решті території очікується переважно суха погода і навіть імовірні сонячні прояснення. Температура підвищиться на градус-два, +1...+8. Із середини тижня, 20 березня, погода в Україні почне поліпшуватися. Опади підуть геть і сонця стане більше. Температура підвищиться до +4...+10, місцями на півдні та заході буде до +11. Перед вихідними, 21 березня, температура в Україні підвищиться ще трохи — до +8...+13. Без опадів. На вихідних, 22 і 23 березня, в Україні продовжиться суха погода з невеликими коливаннями температури.



Ну а ще нагадаємо, що з 15 березня планету накрив ретроградний Меркурій, який триватиме по 7 квітня 2025 року. Астрологи наголошують, що цей період стане визначним у житті наступних знаків зодіаку. Зокрема Овнів попереджають, що Всесвіт влаштовує вам тренувальний табір. Не поспішайте рухатися до вершин без чітко визначеного плану! Наступні кілька тижнів присвятіть навчанню. У вас з'явиться шанс відточити свої навички та підготуватися до чогось більшого. Якщо щось не йде за планом, навколо суцільний хаос або справа більше не приносить радості, Всесвіт підштовхує вас до змін. Але для цього ви маєте стати рішучішим, сміливішим і непереможним, як ніколи. На вас також чекає неочікувана можливість збільшити фінансові доходи.

Для Тельців настав час переосмислити цілі та фінансові стратегії. Ви звикли шукати баланс і гармонію, але вам доведеться зосередитися на собі. Всесвіт підштовхує вас до серйозних рішень, які можуть змінити ваше особисте життя. Ви можете помітити, що деякі люди не відповідають вашим амбіціям. Це знак, що настав час зробити сміливий крок уперед. Коли ви визначитеся, куди насправді хочете рухатися, вас спіткає щаслива доля.

А Риб доля змусить вийти зі світу мрій і почати діяти. Це ідеальний момент, щоб зміцнити впевненість у собі та згадати, чого ви насправді варті. Ви любите фантазувати про можливості, але Всесвіт нагадує: пора використовувати уяву на практиці. Досить чекати, що хтось інший поверне вам віру в себе — час брати силу у свої руки. Коли у вас з'явиться ясність і спокійна впевненість, удача перейде на ваш бік й перед вами відкриються можливості покращити власний добробут.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ЗНОВУ ШОКУЄ! На Україну чекає весняний сюрприз!

Нагадаємо, синоптик назвав дату, коли в Україні знову потеплішає.

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