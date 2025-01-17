Погодні гойдалки: яких сюрпризів очікувати українцям

Синоптики прогнозують чергування похмурої та сонячної погоди, а також коливання температури від морозів до "плюсів".

Синоптики розповіли, яким буде січень та якої погоди очікувати найближчими днями.

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Січень 2025 року обіцяє бути різноманітним щодо погоди. У деяких регіонах очікується сніг та значне похолодання, тоді як інші насолоджуватимуться відносно м’якими зимовими днями, кажуть синоптики.

У п'ятницю, 17 січня, метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що в Україні очікується тепла погода без істотних опадів, лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку, можлива слабка ожеледь. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С, у Карпатах близько 0 °С.

Загалом погода у січні 2025 року буде відносно теплою, а сніг, якщо й буде, то епізодично, але затоки холоду виключати не можна. Про це розповіла синоптикиня "Українського гідрометеорологічного центру" Наталія Птуха.

Вона зазначила, що за прогнозами фахівців очікується, що середньомісячна температура в січні буде в межах від нуля до 3 градусів морозу. Дещо тепліше буде у Закарпатській області, в Криму, в Одеській та Херсонській областях, де середньомісячна температура взагалі очікується в межах 0°...+2°.

"І це на 1,5-2 градуси вище за кліматичну норму цього місяця. Тому очікуємо, що знову буде відносно теплий січень. І це означає, що температурні показники - практично такі, як зараз є, - десь вони і будуть залишатися", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що вже від 19 січня варто очікувати 10-градусні морози.

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