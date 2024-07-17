Погодний апокаліпсис: аномальна спека плавить взуття, а злива топить автівки (відео)

Найспекотніший день цього літа вже за вікном. Саме 17 липня метеорологи прогнозують найбільші рекорди плюсової температури в Україні. Найближчими днями низка регіонів відчують полегшення, адже там очікується зниження температури повітря.

Де саме дихати стане легше, а де спека ще затримається, а де вона вже наробила шкоди – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

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Спекотне весілля

У TikTok стало вірусним відео з українського весілля в аномальну спеку. Фотографиня з Чернівців на ім'я Ліна поділилася роликом з вінчання пари, яке відбулося в один зі спекотних днів, коли температура сягнула +37! У ньому одягнений у костюм наречений та наречена в пишній сукні стоять у церкві. Тим часом свідок тримає біля спітнілого обличчя чоловіка маленький вентилятор, а хтось із гостей направив на пару великий. На іншому кадрі наречену обдувають віялом. Гості свята допомагали молодятам, як могли. Публікація зібрала майже 3 мільйони переглядів.

Поплавило взуття

Днями у телеграм-каналі Труха Україна з’явилося відео, де можна побачити, як чоловік крокує розпеченим асфальтом. У таку аномальну спеку плавиться навіть взуття.

Голяка посеред столиці

У Києві було дуже спекотно. Температура була настільки високою, що місцеві не витримували. Чоловік скинув одяг посеред дороги і ходив по місту голяка.

У столиці вирувала негода

Утім, вже надвечір того ж дня у столиці ринув дощ, але після лютої спеки негода наробила біди. У Києві вона вирувала добряче. Першими грім та блискавку бачили жителі Голосіївського району.

На кадрах можна побачити, як дощові хмари поступово закривають синє небо над містом. Водночас в іншій частині Києва і досі світило сонце. Негода принесла з собою підтоплення. Через це автівки деякими районами міста буквально були змушені перепливати, щоб дістатися необхідного місця призначення.

Окрім того, через шквальний вітер валились дерева, іноді чіпляючи припарковані автівки. Через це транспортні засоби не могли виїхати з подвір'я.

Внаслідок дощу також опинився затопленим підземний перехід, що веде на столичний ВДНГ. На відео можна побачити, що вода охопила приблизно половину висоти підземного переходу.

Негода дійшла і до Львова

Негода вирувала не лише у столиці. Гроза наробила шкоди і на Львівщині. Там автівкам також довелося поплавати.

Утім, цей регіон напередодні вразив ще одним роликом. На Львівщині блискавка вдарила в Задорожнє озеро після того, як туди стрибнула дівчина! На щастя, з дівчиною все добре. Водночас у Городку, що також на Львівщині, через негоду знесло дах.

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Аномальна спека триває

Вже 17 липня кияни знову помітили на стовпчику термометра високу температуру. Близько 8-ї ранку позначка вже сягнула +34 градуси.

"17-го липня, у середу, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34+39, місцями +40 градусів і вище. Лише в західних областях буде легше, +30+34 градуси", - написала Наталія Діденко на сторінці у фейсбуці.

Коли стане легше

Водночас Діденко також обережно прогнозує локальні дощі та навіть послаблення спеки.

"Локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) - неоднорідні та місцями. У Києві 17-го липня буде дуже спекотно, +35+37 градусів. Переважно сухо, хіба що ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою. 18-го липня у столиці почне потроху "з'їжджати" вниз температура повітря, десь до +30+32, а 19-го липня до +28+30 градусів. Не забувайте, що й нічна температура повітря буде поступово знижуватися, тому вечорами, вночі та вранці заходитиме повітря, яке буде значно життєдіяльнішим", - прогнозує вона.

Про незначне полегшення повідомляє і Укргідрометцентр. Йдеться про те, що 18-19 липня в Україні очікується мінлива хмарність.

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Насувається чергова буря

Тож вже найближчими днями можемо очікувати незначне полегшення, але у другій половині 17 липня синоптики прогнозують грозу із градом і шквальним вітром у Києві та області. Через це у КМВА закликають бути обережними і дотримуватись наступних порад.

"Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж; щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках; приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю", - порадила місцева влада.

Нагадаємо, в Українському гідрометцентрі попередили, що 18 липня Україну накриє негода.

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