Гонитва зі стріляниною у Києві: водій під наркотиками тікав від поліції та влаштував три ДТП (фото, відео)

Гонитва зі стріляниною у Києві: водій під наркотиками тікав від поліції та влаштував три ДТП (фото, відео)

Водій зізнався, що тікав тому, що вживав наркотики і в машині також має заборонені речовини.

У Києві водій під наркотиками тікав від поліції та влаштував три ДТП.

Ніби кадри з голлівудського бойовика, так розгорталися події на лівому березі Києва.

Про це повідомив Олексій Павловський на своїй сторінці у Facebook.

А все почалося з того що наряд поліції під час чергування помітив підозріле авто в лісосмузі біля бориспільської траси та вирішили перевірити.

Однак, тільки-но водій "Жигулів" побачив поліцію, то почав тікати на своєму автомобілі.

Спочатку їхав бездоріжжям, виїхавши ближче до станції метро "Харківська", вирішив спочатку проїхати зустрічною смугою, а вже потім на швидкості більше 100км/год протаранив декілька торгівельних точок та вантажівку на харківському ринку.

Та це його не зупинило, тікаючи від поліції, ще не один раз порушував правила дорожнього руху, декілька разів виїжджаючи на зустрічну смугу, повністю ігноруючи сигнали світлофорів.

Наряди поліції неодноразово попереджували водія в гучномовець, що у разі незупинки відкриють вогонь.

Вже на Дніпровській набережній порушник намагався проскочити на червоний сигнал світлофору, але отримав удар від Hyundai. Від цього втікача перекинуло на дах та викинуло з дороги. Водій намагався втекти звідти вже на своїх двох, але був затриманий.

За даними "Києва Оперативного", водій зізнався, що тікав тому, що сам вживав "солі" і в машині також має заборонені речовини. Тож дивом обійшлося без потерпілих.

Нагадаємо, під Луцьком чоловік двічі потрапив під колеса авто.

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У Києві водій під наркотиками тікав від поліції та влаштував три ДТП

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