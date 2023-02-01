"Поговорить із Зеленським": Байден змінив свою категоричність у питанні постачанні Україні винищувачів

Не встигли надані Україні партнерами танки доїхати до місця призначення, як із новою силою розгортається дискусія про літаки. Американські винишувачі F-16 найчастіше називають серед машин, які можуть підійти Збройним силам України. Президент Сполучених Штатів на запитання про надання їх Україні спочатку відповів «ні», наступного дня уточнив, що "поговорить із Зеленським", йдеться в ТСН.

Після того, як на запитання репортера, чи збираються США передати Україні літаки F-16, президент Джо Байден кинув одне слово - ні, впливове видання “Політіко”, посилаючись на поінформовані джерела у Білому домі, уточнило: насправді серйозної дискусії на цю тему в офісі американського президента ще не було. Тому не можна з упевненістю стверджувати, чи означало те ні: «ніколи» чи «не тепер». Сам президент Байден наступного дня уточнив, що планує переговорити із Зеленським.

Якщо йтиметься про постачання саме F-16, США щонайменше матимуть надати згоду як країна-виробник, але часто позиція Вашингтона стає вирішальною під час ухвалення колективних рішень щодо більшості типів зброї, яку партнери надають Україні. Наразі модель і компанія-виробник літаків не обговорювалися, сказав напередодні на пресконференції у Парижі міністр оборони Олексій Резніков. Українська влада все ж демонструє наполегливе бажання, щоб предметні розмови про постачання бойових літаків розпочалися. “Я не знаю, наскільки швидкою буде відповідь від західних союзників. Але, знаєте, рік тому я був у Вашингтоні, просив стінгери і відповідь була «Це неможливо, Олексію». Ви знаєте, що це стало можливим. Тож побачимо. Але я оптиміст, і сподіваюся, що це станеться якнайшвидше”, - заявляє Резніков.

Наразі думки країн-партнерів щодо надання бойових літаків - у діапазоні від категоричного «ні» міністра оборони Німеччини Пісторіуса до «немає нічого табуйованого» президента Франції Макрона, «недоцільно і непрактично» - вустами речника британського уряду, та категоричного «так», сказаного президентом Литви Науседою. Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон не так давно був серед тих, хто ухвалює рішення. Каже, головна перепона з літаками та сама - небажання ескалації з Росією. “Щоразу коли нам говорили, що ми не маємо надавати певний вид зброї через ризик ескалації, досвід показав, що це була помилка. Ще зовсім недавно казали, що про танки не треба й думати - це було нещодавно, а зараз ми усі даємо танки. Отже, мій головний аргумент: продовжуймо обговорення, але не зволікаймо. Це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна, якнайшвидше. Це гуманно для України й всього світу”, - Борис Джонсон.

Але є ще фактор часу: навчання, наприклад, пілота F-16 - від симулятора до самостійних польотів триває два роки. Та інфраструктури - сучасні бойові літаки потребують модернізованих аеродромів, підготовлених механіків та техобслуговування. Ще торік улітку конгрес Сполучених Штатів виділив 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів 2023 року. Але, за словами конгресвумен Марсі Каптур, вони очікують, що те саме зроблять партнери. “Інші краіни запропонували допомогти. На мою думку, США повинні бути частиною коаліції і уважно працювати над наданням цих послг із навчання згідно із законом. Це складний випадок, який потребує залучення кількох країн. У нас немає сумнівів, що українці - прекрасні пілоти, а будуть ще кращими після навчання, щоб допомогти перемогти у цій війні. Але ми маємо діяти у коаліції. США не робитимуть це самостійно”, - зазначає Каптур.

Наступна зустріч групи “Рамштайн” запланована на середину лютого. Настільки швидкого рішення щодо надання Україні літаків ніхто не прогнозує. Втім, намір України розпочати цю розмову - не викликає сумнівів.

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