Пограбування зі стріляниною: у Києві в чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень

Злочинці забрали гроші і зникли у невідомому напрямку.
У Києві сталося пограбування зі стріляниною. У середмісті столиці пізно ввечері в чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 28 січня.
Злочинці вистрелили в нього із вогнепальної зброї, забрали гроші та зникли у невідомому напрямку.
Чоловік отримав поранення.
Грабіжників наразі розшукує поліція.
Відомо, що вони втекли на автомобілі "Ауді" сірого кольору.
Орієнтування на авто мають усі столичні патрульні.
Нагадаємо, на Кіровоградщині двоє невідомих кілька годин знущалися з фермера та його дружини. Катували праскою, биткою та струмом, і стріляли біля голови. Вимагали віддати гроші і зрештою закатоване подружжя зізналося, де заощадження.
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