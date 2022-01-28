Пограбування зі стріляниною: у Києві в чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень

Пограбування зі стріляниною: у Києві в чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень

Злочинці забрали гроші і зникли у невідомому напрямку.

У Києві сталося пограбування зі стріляниною. У середмісті столиці пізно ввечері в чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 28 січня.

Злочинці вистрелили в нього із вогнепальної зброї, забрали гроші та зникли у невідомому напрямку.

Чоловік отримав поранення.

Грабіжників наразі розшукує поліція.

Відомо, що вони втекли на автомобілі "Ауді" сірого кольору.

Орієнтування на авто мають усі столичні патрульні.

Новини Києва: у середмісті у чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень

Нагадаємо, на Кіровоградщині двоє невідомих кілька годин знущалися з фермера та його дружини. Катували праскою, биткою та струмом, і стріляли біля голови. Вимагали віддати гроші і зрештою закатоване подружжя зізналося, де заощадження.

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