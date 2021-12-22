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Пограбував авто після побачення: у Рівному чоловік сидітиме у в'язниці три роки через 500 гривень

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Пограбував авто після побачення: у Рівному чоловік сидітиме у в'язниці три роки через 500 гривень

pixabay.com

Підозрюваний вже раніше був засуджений.

У Рівному суд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі, бо він вкрав із автомобіля сумку, в якій було 500 гривень. 

Про це йдеться у рішенні Рівненського районного суду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, чоловік, який у 2019 році був засуджений до 200 годин виправних робіт, 2 лютого 2021 року пограбував автомобіль "ЗАЗ". Звідти він вкрав сумку, вартістю 184 грн 60 коп, футляр, вартістю 46 грн та 500 грн. 

У суді підозрюваний своєї вини не визнав. Він пояснив, що повертався з побачення, а в с. Біла Криниця, що під Рівним, його наздогнала поліція та нібито підкинула речі потерпілого. 

Потерпілий розповів, що він припаркував своє авто та пішов до супермаркету, а коли повернувся, то побачив, що його пограбували. 

На суді працівники поліції та ще один свідок розповіли, що бачили, як чоловік грабує авто та затримали його. Ці дані підтверджують й інші докази. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.15 і ч.3 ст. 185 КК України. Суддя врахував, що у чоловіка вже є судимість та призначив йому 3 роки та 1 місяць позбавлення волі. 

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