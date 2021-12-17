Погром пам’ятника героям Небесної сотні у Первомайську: стало відомо, хто це зробив і скільки заплатили

Погром пам’ятника героям Небесної сотні у Первомайську: стало відомо, хто це зробив і скільки заплатили

Чоловік приїхав з Києва, щоб “заробити”.

Памятник героям Небесної сотні і загиблим воїнам на Донбасі у Первомайську на Миколаївщині розгромили за півтори тисячі гривень.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 17 грудня.

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Поліцейські розшукали і затримали зловмисника, який тиждень тому розбив і облив фарбою меморіальний комплекс. Його у 2014 році створили самі первомайці, люди збирали гроші, аби облаштувати місце пам'яті героїв.

Вандала поліцейські вирахували завдяки камерам відеоспостереження. Чоловіку - 41 рік. Живе у Києві. Раніше притягувався до відповідальності за наркозлочини. В поліції він розповів, що невідомі люди йому заплатили, щоб розбив пам'ятник. Йому загрожує до 5 років обмеження волі, а копи наразі шукають замовників.

“Я приїхав на машині, щоб розмалювати пам’ятник… Заплатили півтори тисячі гривень. Я сиджу без грошей”, - пояснив затриманий.

“Повністю зафарбовані були імена воїнів АТО. Ці діти загинули, ми увіковічили їхніми іменами наші вулиці комусь це стало не до вподоби”, - сказала Тетяна Троян, жителька Первомайська.

У Первомайську розгромили пам'ятник героям Небесної сотні і загиблим воїнам на Донбасі | Новини України

Як повідомлялося, у Василькові Київської області вандали осквернили частину пам'ятника євреям, яких розстріляли у Другій світовій війні. Вандали пошкодили меморіальну табличку біля пам'ятника "Жертвам Голокосту". Сам пам'ятник залишився цілим. На місце викликали поліцію.

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