Погрожуватиме світу і говоритиме про військові "успіхи", яких немає: Фейгін – про звернення Путіна до Федеральних зборів

Очільник країни-агресорки Росії Володимир Путін виступить із посланням до Федеральних зборів 21 лютого.

Кремлівський диктатор знову погрожуватиме світу і говоритиме про військові "успіхи", яких немає.

Про це повідомив російський опозиціонер, адвокат та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, чому саме Путін вирішив виступити саме 21 лютого, а не 24 – у річницю повномасштабного вторгнення.

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"Росія, безумовно, це притискає до річниці. Можливо, їм не з руки проводити 24 лютого, тому що так звана СВО не закінчена. Сильно вихвалятися нічим, тому що розраховували впоратися значно швидше. З іншого боку, не виступити, не прив’язати до якоїсь дати – також виглядатиме дивно. Весь світ у зв’язку з цією датою збирається робити певні зусилля, Байден навіть до Польщі їде. Не кажучи вже про те, що буде вжито певних заходів: підтримка України, санкції і тощо. Тому потрібна якась дата. Вони тягнути фактично з грудня. І вирішили, мабуть, не 24 лютого, щоб не сакралізувати цю дату, а напередодні", - пояснив він.

Фейгін припустив, що Путін протягуватиме те, що йому вигідно з пропагандистської точки зору: мовляв, Росія вже бореться з усім світом – НАТО, США тощо.

"Що робитиме Путін? По-перше, йому потрібно щось говорити – заради чого це продовжується. Ти досягнув цього за рік, що ти тоді збираєшся робити наступного року? Для такої війни у східній Європі в 21 сторіччі – це дуже довго. Всім же розповідав, що "друга армія" світу і взагалі однією лівою. А з’ясувалося, що ні. Тому тут, швидше за все, поряд зі стандартним набором – "ми боремося з фашизмом", "закінчуємо Другу світову у Києві", "бандерівці" – додатково, мабуть, буде обґрунтування, заради чого все це робиться і що взагалі на горизонті маячить. Буде переклад пропагандистський війни з усім світом – НАТО, Америкою тощо. Це доведеться якось позначити, тому що СВО проти НАТО – смішно. Але суті це не змінить, війна є війна, як її не назви. Вони будуть протягувати те, що їм вигідніше з пропагандистської точки зору", - пояснив він.

Правозахисник припустив, які саме наративи використовуватиме кремлівський диктатор.

"Путін змушений буде обґрунтувати якось, що йшли воювати з Україною, а вийшло – воюємо зі всім світом: "Рік буде складним, ми воюємо з усім світом, але на кону стоїть все існування Росії". Слова "партнери", яке він іноді вживав від початку війни щодо західних країн, уже не буде, все будуть "вороги", які в обличчі Києва воюють з "руським міром", який хочуть знищити, і розчленувати Росію. Приблизно так", - підсумував Фейгін.

Нагадаємо, росіяни відзначатимуть річницю вторгнення до України 22 лютого. У Лужниках загарбники планують організувати справжній концерт, на який, ймовірно, приїде і Володимир Путін. На це дійство планують зігнати 200 тисяч росіян. У Кремлі кривавий концерт з нагоди річниці війни Росії проти України поки не коментують.

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