Погрожував сім'ї і дітям: колектор отримав від замовника $150 тисяч за "вибивання" боргів з Лещенка

Погрожував сім'ї і дітям: колектор отримав від замовника $150 тисяч за "вибивання" боргів з Лещенка

Проте згодом колектор вирішив "кинути" замовника і зник з грішми, залишивши Романа Лещенка у спокої.

Громадянин США, підозрюваний у замаху на вбивство міністра агрополітики Романа Лещенка, спочатку заплатив колекторові 150 тисяч доларів. Своєю чергою колектор мав вибити "неіснуючі" борги у Лещенка, проте привласнив гроші і зник. Саме тому американець вирішив замовити вбивство спочатку його, а потім вже і самого міністра.

Про це 18 листопада розповів очільник МВС Денис Монастирський у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Зараз тривають допити затриманих осіб, підозрюваних осіб. Йдеться про громадянина США та громадянку України, яка виступала посередником і замовником. Але поки що ми бачимо, що це пов'язано із його діяльністю до набуття статусу державного службовця у 2018 році, з господарським конфліктом, який на той час був", — зазначив Монастирський.

Сам Роман Лещенко зізнався, що ніколи не пов’язав замах на себе "саме з цією діяльністю, саме з тією людиною, яка зробила це замовлення".

Початок історії

За словами Монастирського, американець спочатку найняв колектора, який став погрожувати Лещенку, його сім'ї і дітям.

"Він (Лещенко — Ред.) не зовсім розумів, з якого питання і з якого боку, але вони (погрози — Ред.) надходили", — сказав очільник МВС.

Громадянин США передав колекторові 150 тисяч доларів для того, щоб "вибити" кошти у Лещенка.

"Ці кошти були привласнені особою, яка взялася за цю справу. Колектор зник. І після цього він (американець — Ред.) вже приїхав і вимагав розправи. Першою жертвою став сам колектор. Це був якраз імітований злочин. Контроль за вчиненням злочину був здійснений. Є відеодокази, що саме вимагав він його вбити. Після цього було імітоване вбивство даної особи — колектора", — розповів Монастирський.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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