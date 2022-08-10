Росіяни погрожують людям розстрілами: мер Мелітополя розповів про ситуацію у Запорізькій області та на АЕС

Росіяни у Запорізькій області, де вони ще у березні захопили ЗАЕС, погрожують людям розстрілами за відмову співпрацювати з окупаційною владою.

Про це 10 серпня в ефірі телемарафону у слоті ТСН повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні ми не маємо детальної інформації, що відбувається в Енергодарі, окрім офіційних повідомлень. Але ми чітко бачимо, що вони (ред. - російські окупанти) інформаційно роблять стосовно цієї теми в Мелітополі. Вони погрожують людям стосовно АЕС розстрілами та утворенням псевдо ГУЛАГу на території тимчасово окупованої Запорізької області. Це є масові погрози та масовий шантаж для того, щоб змусити людей співпрацювати. Як наслідок - реакція протилежна", - наголошує він.

Варто зазначити, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

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Раніше українська розвідка підтвердила інформацію про те, що російські війська замінували територію енергоблоків Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти замінували життєво важливі комунікації в тимчасово захопленому Херсоні.

8 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що окупанти замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, яка підходить до ставка-охолоджувача. Також усю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Що стосується реакторних установок, вони контролюються сьогодні українським персоналом і у нас немає інформації, що там є якісь мінування цих об'єктів, але вони можуть це зробити у будь-який час, додав Котін.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 168-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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