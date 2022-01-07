Погрози і насилля: у Києві спалахнув сексуальний скандал з відомим архітектором

Погрози і насилля: у Києві спалахнув сексуальний скандал з відомим архітектором

Донька колишньої співмешканки архітектора звинувачує його у сексуальному насильстві.

Київського архітектора його колишня співмешканка звинувачує в переслідування, погрозах, побитті та найголовніше — в сексуальних зносинах із її неповнолітньою донькою. Жінка вимушена переховуватися та постійно отримує погрози на свою адресу. Вона продемонструвала ТСН приголомшливі знімки свого переслідувача. Журналісти приїхали додому до чоловіка разом із поліцейськими.

Про це йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Погроза вбивства лунає від київського архітектора Хорхе Делаварі в присутності журналістів та слідчих на адресу Юлії Мігалко, його колишньої. Жінка вже два місяці не знає спокою.

Сьогодні з Хорхе в них річниця знайомства, прожили разом 9 місяців. На початку листопада, каже Юлія, співмешканець прийшов додому і з задоволенням розповів, що відгамселив колишню дружину.

"Принижував її, вона плакала, знущався і казав, що я маю підтвердити, що він був зі мною", — зазначає вона.

Юлія відмовилася і чоловіка наче підмінили. Хорхе почав погрожувати їй та 15-річній доньці.

"Нагнув малу раком і каже, я спочатку ви**у її на твоїх очах, а потім тебе на її очах, якщо ти спробуєш піти", — говорить жінка.

Згадує, ледве втекли і тепер поневіряються по друзях та знайомих, а колишній коханий вистежує та погрожує. Юліну історію зробив публічною отець Сергій. Він один з тих, хто створили притулок для жінок, що пережили домашнє насилля. Юля з донькою переховувалися там деякий час, але Хорхе відшукав їх і там. Панотець покликав на допомогу телебачення та прокуратуру.

"Кривдник належить до релігійної громади — дуже відомої в місті Києві, дуже впливової. Коли трапився випадок з насиллям саме релігійна громада покривала кривдника", — переконує отець Сергій.

Хорхе працював над спорудою молитовного дому як архітектор, нині тут зачинено. Спочатку чоловік відмовляється коменутвати ситуацію. Пасторів кажуть, що не знають про конфлікти свого прихожанина.

Після дзвінка журналістів пасторам Хорхе раптом передумав і призначив зустріч.

Погрози і насилля: у Києві розгорівся сексуальний скандал | Новини України

Звинувачення проти нього — сексуальні домаганнях до дитини, 15-річної доньки Юлії.

"Під час статевого акту, орального сексу, він взяв ножа і сказав, що якщо комусь це скажу, то поріже мені обличчя", — розповідає Ксенія.

Дівчина вирішила мамі тоді не говорити, бо злякалася погроз. Вона вже давала покази слідчим, але це ніяк не захистило її від переслідувань і поневірянь. Мама показує нам фотосесію колишнього коханця – на світлинах він оголений чіпає за геніталії маленького хлопчика.

Хорхе обіцяв надати докази, що це не він переслідує Юлю, а жінка знущаєтсья над ним, але так цього і не зробив. Каже, що докази в її особитих блокнотах. Він їх відсканував і виклав в соцмережі. Розповідає, жінку кохав, а дитину не кривдив.

"Це мій старший син. Я фотограф, концептуальний фотограф. Хотів створити проєкт, який називається "Содом і Гоморра". Це моя фотографія і мій син", — коментує він скандальну світлину з хлопчиком.

Поліція обшукала Хорхе і відпустила.

Нагадаємо, що у Херсонській області батька, який ґвалтував свою доньку, взяли під варту.

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