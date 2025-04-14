Погода в Україні: чи надовго затримається тепло та що очікувати на Великдень

До України йде тепло / © Pixabay

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Погода в Україні у квітні здивувала усіх. Але сюрпризи ще не закінчилися.

Новий робочий тиждень потішить українців гарною погодою. Якими очікуються найближчі дні — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Сьогодні, 14 квітня, у деяких регіонах очікується до +16 градусів тепла.

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Ранок та вечір у столиці також будуть ясними, а ось вдень очікується хмарність, втім минеться без дощів і снігу.

Погода на Великдень

За тиждень до свята, кажуть, буде знову прохолодна погода, проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами.

За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів.

У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.

Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про можливі заморозки на території України в квітні. З його слів, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.

Нагадаємо, що раніше інший народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він попереджав, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних, та ще й з опадами, що власне і відбувалось.

А вже друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. За даними Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня.