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Погода в Україні: чи надовго затримається тепло та що очікувати на Великдень
Після снігопадів, що накрили Україну, повертається весняне тепло.
Погода в Україні у квітні здивувала усіх. Але сюрпризи ще не закінчилися.
Новий робочий тиждень потішить українців гарною погодою. Якими очікуються найближчі дні — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.
Сьогодні, 14 квітня, у деяких регіонах очікується до +16 градусів тепла.
Ранок та вечір у столиці також будуть ясними, а ось вдень очікується хмарність, втім минеться без дощів і снігу.
Погода на Великдень
За тиждень до свята, кажуть, буде знову прохолодна погода, проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами.
За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.
У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів.
У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.
Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про можливі заморозки на території України в квітні. З його слів, на поверхні ґрунту в нічний час температура може опуститися до -2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей країни.
Нагадаємо, що раніше інший народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він попереджав, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних, та ще й з опадами, що власне і відбувалось.
А вже друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. За даними Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня.