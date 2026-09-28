Погода в Україні на початку жовтня здивує: синоптики озвучили прогноз

Початок жовтня в Україні буде теплим / © pexels.com

Реклама

В Україні найближчими днями очікується тела осіння погода.

На більшості території нашої країни — сонячно, дощитиме лише на півдні та Харківщині. Але температура повітря цілком комфортна. На півночі — від 16 до 18 градусів вище нуля, а на решті території країни — до плюс 23 градусів.

Реклама

Про це йдетьчя у сюжеті ТСН.

Реклама

Прогноз погоди на вівторок, 29 вересня

У вівторок, 29 вересня, сонячно та сухо буде майже по всій країні. Хмарно з проясненнями очікується на Одещині, Херсонщині та в Криму.

Найтепліше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до +22 градусів.

Найхолодніше традиційно в Карпатах — від 1 до 6 градусів тепла.

Якою буде погода на початку жовтня

Але все одно останні дні вересня будуть приємними. Початок жовтня теж порадує теплом.

А середня температура, за прогнозами, становитиме від 6 до 13 градусів, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 28 ВЕРЕСНЯ | ЖАХ у КИЄВІ і ХАРКОВІ! ПОМСТА РОСІЇ! Вітвіцька стала мамою

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів