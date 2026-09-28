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Погода в Україні на початку жовтня здивує: синоптики озвучили прогноз
В Україні на початку жовтня очікується тепла погода.
В Україні найближчими днями очікується тела осіння погода.
На більшості території нашої країни — сонячно, дощитиме лише на півдні та Харківщині. Але температура повітря цілком комфортна. На півночі — від 16 до 18 градусів вище нуля, а на решті території країни — до плюс 23 градусів.
Про це йдетьчя у сюжеті ТСН.
Прогноз погоди на вівторок, 29 вересня
У вівторок, 29 вересня, сонячно та сухо буде майже по всій країні. Хмарно з проясненнями очікується на Одещині, Херсонщині та в Криму.
Найтепліше буде на Закарпатті — там повітря прогріється до +22 градусів.
Найхолодніше традиційно в Карпатах — від 1 до 6 градусів тепла.
Якою буде погода на початку жовтня
Але все одно останні дні вересня будуть приємними. Початок жовтня теж порадує теплом.
А середня температура, за прогнозами, становитиме від 6 до 13 градусів, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 28 ВЕРЕСНЯ | ЖАХ у КИЄВІ і ХАРКОВІ! ПОМСТА РОСІЇ! Вітвіцька стала мамою