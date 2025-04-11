Погода в Україні шокує: який прогноз на 11 квітня і коли буде тепло

Сніжна погода в Україні / © ТСН

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Зима ніяк не може розпрощатися. 10 квітня здивувало українців снігом, але не особливо краща ситуація очікується і 11 квітня.

Яка погода в Україні буде 11 квітня, що прогнозують синоптики на кінець робочого тижня і коли буде довгоочікуване потепління — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

10 квітня здивувало українців погодою, по країні почав сипати мокрий сніг. «Буковель» узагалі засипало. Але продовжиться схожа погода і 11 квітня, кажуть синоптики.

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Погода 11 квітня

Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у п’ятницю ще будуть рештки мокрого снігу та заморозки. Впродовж дня найвищою очікується температура у східних областях: там буде +5+11 градусів. У центральній частині від +3 на Вінниччині до +8, на Дніпропетровщині, у північних областях +3+6 градусів, у південній частині +2+5, на Запоріжжі до +7 градусів. Найхолодніше буде вдень у західних областях, +1+5 градусів.

Несприятливі погодні умови будуть у південній частині України. Циклон під назвою Аріберт Другий зумовить сильний мокрий сніг та дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром. Також волога погода із мокрим снігом очікується у західних областях та подекуди у центральній частині.

Переважно дощ ймовірний на сході України. На решті території — без істотних опадів.

У Києві 11 квітня опадів не передбачається, вдень +3+5 градусів.

Прогноз погоди на 12 квітня

Але вже 12 квітня стане перехідним днем, замріє тенденція до потепління. А вже на Вербну неділю практично повсюди в Україні передбачається +12+17 градусів. А далі буде ще тепліше!

Потепління від суботи спрогнозувала і синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в коментарі NV. Вона зазначила, що цей тиждень у нас справді холодний. Зате потім — довгоочікуване тепло. Від суботи, 12 квітня, температура поповзе догори. А наступний тиждень буде куди кращий і тепліший, обіцяє Птуха. Вона прогнозує надходження теплої повітряної маси, бо від 13 квітня переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тобто мінімальна ймовірність якихось опадів, тож буде спокійна погода.

Прогноз погоди на Великдень

Наразі, з її слів, є підстави очікувати класичну весняну погоду і на Великдень. Хоча для детальних прогнозів на свято зарано, зауважує синоптикиня, та особливих синоптичних сюрпризів бути не повинно.

Нагадаємо, що раніше синоптики вже розповідали про попередні прогнози на свято. За тиждень до Великодня, кажуть, буде знову прохолодна погода. Проте саме 20 квітня погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними нюансами. За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується. У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.

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