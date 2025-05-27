Погода в Україні зміниться: прогноз на кінець травня та літо

Погода в Україні буде гарною, але з короткочасними дощами / © ТСН

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Гарна погода, але з короткочасними дощами. Так розпочався новий робочий тиждень в Україні. А яким він буде надалі та кому ще доведеться носити парасольку?

Про це дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Погода 27 травня

У вівторок, 27 травня, Україна зустріне день із приємною весняною погодою. Температурні показники коливатимуться в межах +22…+28°C, що створить комфортні умови для повсякденних справ та відпочинку на свіжому повітрі.

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У південних регіонах, таких як Одеса та Херсон, очікується ясна погода з температурою повітря вдень до +28°C. У центральних областях, включно з Дніпром та Полтавою, прогнозується переважно сонячна погода з температурою до +27°C. На сході країни, зокрема в Харкові та Луганську, буде мінлива хмарність, температура повітря вдень сягатиме +26°C. У північних регіонах, таких як Київ та Чернігів, очікується хмарна погода з проясненнями, температура повітря вдень становитиме близько +23°C. У західних областях, зокрема у Львові та Івано-Франківську, прогнозується мінлива хмарність, температура вдень коливатиметься в межах +21…+23°C.

Загалом 27 травня обіцяє бути теплим та приємним днем на більшій частині території України. Місцями можливі короткочасні дощі, тому варто мати з собою парасольку.

Прогноз погоди на літо 2025

А ще синоптики прогнозують, яким може бути літо 2025 року в Україні. Повідомити, коли точно настане літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв’ю «Говорить Суханов» розказала начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. За її словами, «останні декада травня і середина травня — можна вважати, що це вже літо. І там вже пішли інтенсивні процеси: грози, гради, шквали, якщо, звичайно, не буде вторгнення холодного повітря».

Голеня пояснила, що Україна розташована у помірних широтах, тому в нас влітку та взимку відбуваються коливання температури:

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«У квітні-травні в нас практично кожного року відбувається вторгнення арктичного повітря з півночі, коли температура вночі знижується до 0° або до „мінусів“.

Голеня додала, тільки-но вже буде активне тепло, температурний фон стане вище +20°…+25°, якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати таких процесів, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар.

«При цьому спостерігаються грози, може випадати град, зливи також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень», — сказала представниця Укргідрометцентру.

Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше:

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«Якщо брати за багато років — температурний режим стає вищим. А чим вище температурний режим, відбувається зміна повітряної маси з гарячої розжареної. Її змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися».

Температура повітря влітку може сягати +40 °C

Також синоптики прогнозують, що цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими. Про це в коментарі «Телеграфу» розказав синоптик Ігор Кібальчич.

«Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим — температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 °C», — сказав Кібальчич.

Він додав, що пік спеки в Україні зазвичай припадає на період від середини липня до середини серпня і літо 2025 року не стане винятком, тож слід готуватися до хвиль спеки. Зокрема, це найбільше можуть відчути південні та східні регіони. У такі дні стовпчики термометрів там можуть сягати вище +40 °C.

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Магнітні бурі у червні

Ну, а ще є цікава інформація для метеозалежних. Чи будуть магнітні бурі у червні 2025 року — точної відповіді на це питання не можуть дати навіть вчені. Але є досить достовірні прогнози. Вони передбачають магнітні бурі у червні та дозволяють нам підготуватися завчасно.

Отже, за попередніми даними:

магнітні бурі очікуються від 2 до 4 червня, але збурення буде слабким з К-індексом 4-5;

від 9 до 12 червня очікується середнє збурення з K-індексом до 5-6;

від 18 до 21 червня буде сильне збурення з K-індексом 6-7;

від 27 до 30 червня очікується слабке збурення з K-індексом 4.

Катастрофічні магнітні бурі у червні навряд чи будуть. Але метеочутливим людям слід бути готовими до збурень навіть середньої інтенсивності. Магнітні бурі — це звичайне природне явище. Ми не можемо з ними боротися, але можемо адаптуватися. Якщо знати дати потенційних збурень, розуміти свій організм та дотримуватись простих порад, пережити ці дні можна майже непомітно.

У червні на нас, ймовірно, чекає кілька періодів геомагнітної активності. Але це не привід для паніки. Це лише ще одна причина краще піклуватися про своє здоров’я, слухати себе і трохи знизити темп життя у складні дні. Під час геомагнітних збурень пийте більше чистої води. Можна додати трав’яні чаї, наприклад м’яту чи мелісу. Уникайте кави, алкоголю та енергетиків.

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Під час магнітної бурі часто болить голова. Можуть з’явитися болі в серці або тиск у грудях. Також бувають болі в суглобах або м’язах. У деяких людей під час геомагнітних збурень підвищується або знижується тиск. Це особливо помітно у гіпертоніків і гіпотоніків. Може з’явитися запаморочення або слабкість. Під час геомагнітних штормів людина може відчути слабкість, сонливість або навпаки — дратівливість. Можуть бути проблеми зі сном. У декого з’являється тривога або частіше серцебиття. Тож будьте уважними та обачними!

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