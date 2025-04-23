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Погода в Україні знову дивує: яких сюрпризів очікувати
Сонячна весна поступиться місцем негоді. На що чекати українцям цього тижня?
Погода знову дивує. Впродовж останніх днів Україну охопило довгоочікуване тепло. Однак, вже наприкінці цього тижня ситуація може різко змінитися.
Який прогноз зробили синоптики і про яку небезпеку попередили надзвичайники? Всі подробиці дивіться в ексклюзиві TSN.ua.
Прогноз погоди на 23 квітня
Спека повернулася. 23 квітня Україна знову стане однією з найтепліших країн Європи. Максимальна температура повітря у більшості областей становитиме протягом дня середи +20+26 градусів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, вітер буде південних напрямків, невеликий, максимум помірний. Дощі, ймовірно з грозами, пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. Ввечері в середу такі періодичні дощі з’являться на Луганщині, Донеччині, в Криму та у Дніпрі з районами. На решті території України очікується суха, переважно сонячна погода.
Погода у Києві
У Києві 23 квітня буде сонячно та дуже тепло, до +25 градусів. Тепла погода триватиме у столиці до суботи. Дощ у Києві піде в п’ятницю та вночі у суботу. У неділю, 27 квітня, дощі в столиці припиняться, навіть світитиме сонце, проте різко похолоднішає.
Прогноз погоди на 27 квітня
У поминальну неділю, 27 квітня, усюди в Україні буде сухо, сонячно, а ось температура повітря очікується значно скромнішою, вдень лише +11+17 градусів. Погода передбачається мінливою в кінці тижня, тому підкорегуйте плани, стежте уважніше за здоров’ям, бо тиск і температура стрибатимуть, впорядкуйте, згідно з нашою традицією, цвинтарі, не купуйте штучних квітів, які вкрай шкідливі і для здоров’я, і для природи, і для повітря, яким ми дихаємо, і мають жахливий вигляд. Плануйте тиждень згідно з прогнозом погоди, зазначила синоптикиня.
Прогноз погоди на вихідні
Водночас метеоролог Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на вихідні. За його словами, у найближчу суботу та неділю в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності, після яких температура повітря істотно знизиться аж до заморозків у західних та північних регіонах.
Якщо конкретніше, то 26 квітня під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 градусів, на решті території країни вночі +8…+13 градусів, вдень +13…+18 градусів.
У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, у решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градуси, вдень +6…+12 градусів, на південному сході України +13…+18 градусів.
Пожежна небезпека
Впродовж 23 і 34 квітня у північних, центральних, Харківській, Хмельницькій, Волинській, у південних, Рівненській, і Чернівецькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В головному управлінні ДСНС Києва закликали кожного під час відпочинку на природі бути особливо обережними. Не можна розводити багаття на відкритих територіях і спалювати рослинність.
«Пам’ятайте, кожен ваш крок важливий для збереження екосистем. Якщо ж ви стали свідком надзвичайної ситуації — не зволікайте, терміново телефонуйте за номером „101“ або „112 „, — зазначили рятувальники.
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