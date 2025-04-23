Погода в Україні знову дивує: яких сюрпризів очікувати

Погода в Україні / © ТСН

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Погода знову дивує. Впродовж останніх днів Україну охопило довгоочікуване тепло. Однак, вже наприкінці цього тижня ситуація може різко змінитися.

Який прогноз зробили синоптики і про яку небезпеку попередили надзвичайники? Всі подробиці дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Прогноз погоди на 23 квітня

Спека повернулася. 23 квітня Україна знову стане однією з найтепліших країн Європи. Максимальна температура повітря у більшості областей становитиме протягом дня середи +20+26 градусів. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, вітер буде південних напрямків, невеликий, максимум помірний. Дощі, ймовірно з грозами, пройдуть у західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини. Ввечері в середу такі періодичні дощі з’являться на Луганщині, Донеччині, в Криму та у Дніпрі з районами. На решті території України очікується суха, переважно сонячна погода.

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Погода у Києві

У Києві 23 квітня буде сонячно та дуже тепло, до +25 градусів. Тепла погода триватиме у столиці до суботи. Дощ у Києві піде в п’ятницю та вночі у суботу. У неділю, 27 квітня, дощі в столиці припиняться, навіть світитиме сонце, проте різко похолоднішає.

Прогноз погоди на 27 квітня

У поминальну неділю, 27 квітня, усюди в Україні буде сухо, сонячно, а ось температура повітря очікується значно скромнішою, вдень лише +11+17 градусів. Погода передбачається мінливою в кінці тижня, тому підкорегуйте плани, стежте уважніше за здоров’ям, бо тиск і температура стрибатимуть, впорядкуйте, згідно з нашою традицією, цвинтарі, не купуйте штучних квітів, які вкрай шкідливі і для здоров’я, і для природи, і для повітря, яким ми дихаємо, і мають жахливий вигляд. Плануйте тиждень згідно з прогнозом погоди, зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на вихідні

Водночас метеоролог Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на вихідні. За його словами, у найближчу суботу та неділю в Україні пройдуть дощі різної інтенсивності, після яких температура повітря істотно знизиться аж до заморозків у західних та північних регіонах.

Якщо конкретніше, то 26 квітня під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 градусів, на решті території країни вночі +8…+13 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, у решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градуси, вдень +6…+12 градусів, на південному сході України +13…+18 градусів.

Пожежна небезпека

Впродовж 23 і 34 квітня у північних, центральних, Харківській, Хмельницькій, Волинській, у південних, Рівненській, і Чернівецькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В головному управлінні ДСНС Києва закликали кожного під час відпочинку на природі бути особливо обережними. Не можна розводити багаття на відкритих територіях і спалювати рослинність.

«Пам’ятайте, кожен ваш крок важливий для збереження екосистем. Якщо ж ви стали свідком надзвичайної ситуації — не зволікайте, терміново телефонуйте за номером „101“ або „112 „, — зазначили рятувальники.

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