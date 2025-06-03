Погода знову капризує: новий прогноз вас здивує

Погода найближчими днями здивує українців / © ТСН

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Літо впевнено вступає у свої права. Перші дні червня здивують українців сонцем, теплом і справжньою літньою спекою. Але, як і годиться справжньому літу, не обійдеться без капризів — подекуди небо затягнеться хмарами, проллється дощ і прогримлять грози. Тож парасоля й сонцезахисні окуляри можуть знадобитися в один і той же день. Всі подробиці погодних примх на найближчі дні — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Новий прогноз погоди

Новий день і новий прогноз погоди! Що буде на вулиці найближчим часом спрогнозував метеоролог Ігор Кібальчич. Його цитує портал метеопрог. Отже, у вівторок, 3 червня захід, північ і центр України опиняться під впливом нестійкої погоди — зливи, грози, місцями град і пориви вітру, що можуть розтріпати навіть найміцнішу зачіску. У південних і східних регіонах — спокійно, навіть сонячно. Вдень температура зросте до +32 °С, але на заході буде свіжіше — до +26 °С. У середу, 4 червня атмосфера знову буде капризною. Дощі накриють центр, схід, Приазов’я і Карпати. Місцями лунатимуть грози, можливий град. У решті областей — спокійно. Вночі від +11 °С, а на півночі навіть до +7 °С. Вдень — +22…+31 °С. У четвер сонце вийде з-за хмар: у більшості областей — сухо та ясно. Лише ближче до вечора на заході та півночі можливі грозові дощі. Вночі — від +12 °С, вдень — справжнє літо: до +33 °С. У п’ятницю день обіцяє бути контрастним. Захід, центр і північний схід можуть потрапити під грозові хмари — з градом і сильним вітром. Інші регіони — в обіймах спокійного літа. Вдень температура триматиметься в межах +25…+33 °С.

Прогноз погоди на вихідні

А ще Ігор Кібальчич привідкрив завісу погодної картини найближчих вихідних. За його словами, у суботу 7 червня вночі дощами знову накриє північ, схід і центр. Вдень — вже захід. Місцями опади будуть рясними, тому варто стежити за прогнозами. Вдень повітря прогріється до +34 °С на півдні. Завершення тижня буде динамічним: у більшості західних, північних і центральних регіонів знову грози, місцями — град і сильний вітер. У решті регіонів — справжнє літо без дощів. Температура коливатиметься: на заході +17…+26 °С, на півдні — до +34 °С.

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Прогноз погоди на літо 2025

Тим часом синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі УНН розповіла, що літо 2025 буде із сюрпризами. За попередніми оцінками, наступні 3 місяці будуть теплим і з періодами інтенсивної спеки. Середньомісячні температури будуть на 1,5-2,5 градуса вище за кліматичну норму. Найспекотнішими місяцями традиційно очікуються липень та серпень. Синоптикиня пояснила, що найтепліше буде в південних регіонах країни, тоді як західні та північно-східні області можуть бути трохи прохолоднішими. Водночас Наталія Птуха зазначила, що розвиток синоптичних процесів може бути непередбачуваний, тому температурний фон та опади розподіляються по-різному.

Що буде влітку з опадами

Синоптикиня зазначила, що цього літа, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів. Вона пояснила, що в теплий період завжди нерівномірний розподіл опадів, особливо це під час нестабільної атмосфери, коли відбуваються внутрішньомасові конвективні процеси.

«Тобто це розвиток, наприклад, грозової діяльності там в день і в години після прогріву земної поверхні, так як вона прогрівається нерівномірно, то, звичайно, в нас і оці грозові дощі, які оці внутрішньомасові вони нерівномірні. Це яскравий приклад, коли там в одному районі міста може бути дощ, в іншому його немає», — сказала Птуха.

Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня, коли відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. Воно завітало до столиці на 10 днів пізніше середньобагаторічних показників.

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА ЗНОВУ КАПРИЗУЄ! НОВИЙ ПРОГНОЗ ВАС ЗДИВУЄ!