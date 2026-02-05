Погодній "армагедон" у Києві: столицю засипало сильним снігом — коли потепліє

Київ засипало снігом

Київ накрив справжній сніговий армагедон. Лише за одну ніч у столиці випало майже 15 см опадів, що призвело до повного паралічу транспортної системи. Автівки буксують у кучугурах, а під’їзди до міста заблоковані багатокілометровими заторами. Поки комунальники звітують про сотні одиниць техніки, кияни годинами намагалися дістатися роботи.

Кореспондент ТСН Іван Воробйов бачив масштаб колапсу на власні очі.

Заблоковані траси

Найскладніша ситуація вранці 5 лютого склалася на під’їздах до столиці. Через нерозчищене дорожнє покриття великоваговий транспорт масово застрягає на підйомах.

Житомирська траса: рух майже зупинено.

Варшавська траса: затор розтягнувся від Бучі до Мощуна та самого в’їзду в Київ.

Одеська траса: заблокована на підступах до міста.

Через шалені затори міжміський транспорт не зміг вчасно доїхати до автостанцій. Пасажири, втративши надію дочекатися руху, масово виходили з маршруток і йшли вздовж узбіч у бік Києва пішки.

Через негоду складно дістатись до правого та лівого берегів

У самому місті негода фактично роз’єднала два береги. Переїзд через мости перетворився на випробування, що тривало годинами. Багато водіїв залишили машини на парковках і пересіли на метро, що спричинило величезні черги на зупинках.

Традиційно під час негоди ціни на таксі злетіли у декілька разів.

Що кажуть у КМДА та мешканці?

За офіційними даними столичної влади, від ночі на вулицях працює 258 одиниць спецтехніки «Київавтодору» та понад 400 працівників ручного прибирання. Вони обробляють магістралі та мости протиожеледними засобами.

Проте самі містяни задоволені роботою комунальників значно менше.

Мешканці столиці: «Головні дороги ще якось чистять, але у дворах — просто біда. Тротуари не прибрані, люди ковзають і падають. Дістатися з лівого берега на правий сьогодні — це подвиг».

Прогноз синоптиків: мороз послаблюється

До вечора інтенсивність снігопаду має зменшитися, проте на дорогах збережеться сильна ожеледиця. Температура повітря продовжить падати:

Вночі: до -10°C.

Вдень: до -6°C.

Водіїв просять без нагальної потреби не виїжджати у місто, а пішоходів — бути максимально обережними на слизьких ділянках та біля дахів будинків, де можуть утворюватися бурульки.

