Погодний апокаліпсис з Уралу: коли в Україні минуть морози та прийде стале тепло

Фахівець пояснив, звідки до України прийшов холод і коли настане тепло

Весна знову не радує українців теплом. У деяких регіонах випав сніг, а подекуди щоранку можна побачити іній на траві — заморозки. Якщо вірити прогнозу погоди, то у найближчі 10 днів у Києві денна температура не підніметься вище +10°C.

Чому так відбувається, звідки взявся цей зовсім не квітневий холод і коли нарешті потепліє, ТСН.ua розпитав еколога Олександра Соколенка.

Погодні аномалії з Уралу: звідки до України прийшов холод

За словами еколога, причина похолодання в Україні пов’язана з подібними процесами, які ми вже переживали у січні та лютому, коли країну накрили аномальні морози.

Над територією Росії формувався холодний Азійський антициклон, що дошкуляв нам взимку. Вплив арктичного повітря ми відчуваємо і в квітні у вигляді суттєвого похолодання, яке відбувається унаслідок переміщення до Україні холодних повітряних мас з північного сходу та півночі.

«В районі півночі російського Уралу сформувалася значна зона низького тиску, яка сприяє у своїй тиловій зоні переміщенню холодного арктичного повітря з Карського моря, зокрема у напрямку України. Разом з тим, над заходом Європи встановився антициклон, який з одного боку блокує переміщення теплих повітряних мас з Атлантики і заходу Європи у напрямку України, а з іншого — цей же антициклон сприяє переміщенню до нас холодних повітряних мас, але вже з району Баренцового моря. Дві ці потужні повітряні хвилі сприяють інтенсивному переміщенню повітряних мас. Саме тому маємо штормовий вітер і низьку температуру в Україні. До речі, дуже схожою була ситуація з холодною погодою торік. Тож квітень 2026 року фактично став римейком квітня 2025», — пояснює ТСН.ua Олександр Соколенко.

Зміна клімату: чому погода лякає щорічними збігами

Еколог зазначає: якщо пригадати квітень минулого року, то ситуація була практично ідентичною. Торік у Києві та на Київщині було зафіксовано два інтенсивних періоди похолодань — у першій та останній декадах місяця.

«До речі, початкове похолодання у квітні 2025-го практично збіглося з тим, що було цього року. Різниця лише у кількох днях. Початок квітня 2025 року був у Києві найхолоднішим за всю історію метеорологічних спостережень. І так само другу хвилю холодів та заморозків у кінці квітня ми бачимо і цього року. Тобто є певне повторення, спостерігається чітка динаміка щорічних періодів холодів, які у нас припадають зазвичай вже на квітень та травень», — зазначає експерт.

За статистикою, якщо березень в Україні часто буває теплішим за норму (цьогорічний березень не став винятком), то у квітні та травні починається зворотний процес: температура різко знижується і стає нижчою за кліматичну норму.

Загроза для врожаю: чому в Україні зникають фрукти

За словами Олександра Соколенка, мешканці столичного регіону вже помітили тривожну тенденцію: через погодні гойдалки фруктові дерева перестають давати врожай.

«Якби ми говорили про якесь локальне явище, то можна було б це пояснити тим, що, мовляв, збіглося, бо похолодання навесні — це звичне явище. Але ж ми спостерігаємо це щороку, і погодні умови є однаковими, тому можна говорити про певну тенденцію. Кияни і мешканці столичного регіону, у кого є свої сади, помітили, що вже 5–6 років ні у Києві, ні в області немає абрикосів, вони просто не визрівають. Те саме стосується вишень та черешень — вишень, наприклад, торік теж не було. І це повторюється щороку. Тому це вже тенденція», — підкреслює еколог.

Така ситуація, за словами Соколенка, зумовлена раннім початком весни. Коли наприкінці лютого або у березні фіксуються аномально високі температури, це стимулює передчасну вегетацію дерев.

«Вони квітнуть раніше, ніж це мало б бути за нормою. А коли у квітні настає період тривалих холодів, це призводить до зараження плодових дерев грибковими інфекціями і до загибелі у кращому разі врожаю, а у гіршому — самих дерев. І це відбувається вже щороку. Тобто маємо розбалансування в погоді. Очевидно, що все це пов’язано з кліматичними змінами і, як наслідок, маємо тривалий період холодів в Україні», — каже еколог.

Прогноз до кінця квітня: заморозки та штормовий вітер

Експерт попереджає, що до кінця квітня розраховувати на справжнє тепло не варто.

«У найближчій перспективі нам не варто очікувати на тепло до середини наступного тижня. Температура у Києві у суботу буде +13°C, але з неділі та понеділка насувається новий атмосферний фронт, який зумовить переміщення холодних повітряних мас з північного сходу. Від неділі по середу очікується період інтенсивного похолодання — заморозки вночі, а вдень до +9–10°C. Окрім цього, з неділі варто очікувати штормовий вітер, який вже спостерігався днями у Києві, а також локальні опади у понеділок та вівторок», — розповідає Олександр Соколенко.

Холодна погода зберігатиметься щонайменше увесь наступний тиждень на півночі, сході та заході України.

Експерт наголошує, існує ризик нічних заморозків не лише на ґрунті, а й у повітрі, що для цієї пори року є фактично стихійним лихом. Передусім для плодових дерев, які ще навіть не цвіли, вони можуть бути суттєво пошкоджені заморозками, а це може призвести до втрати врожаю.

Коли чекати на потепління у травні?

За словами еколога, точно спрогнозувати погоду більш ніж на 10 днів важко, проте певні надії на травень є.

«Якщо не буде нових метеорологічних сюрпризів, то у травні температура повітря має підвищитись, і ми дочекаємось справжньої весни. Але про це можна буде говорити з середи наступного тижня. Наразі різні метеорологічні європейські моделі показують орієнтовний прогноз, що холодна або прохолодна погода в Україні триватиме до 4 травня. Але це не точний прогноз, і на нього не варто покладатися на сто відсотків», — підсумовує Олександр Соколенко.