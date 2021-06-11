Походження коронавірусу, дії Росії і світова вакцинація: що обговорять лідери G7 на очній зустрічі

Зійшлися традиційно на пікет і протестувальники.

З'ясувати, звідки взявся коронавірус, вакцинувати весь світ, дати раду російським хакерам та впоратися з іншими загрозами міжнародній безпеці - всі ці плани обговорюють у британському Корнуолі лідери «Великої сімки».

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В історичному палаці Трегенна на морському узбережжі лідери «Великої сімки», знуджені онлайн-переговорами, зібралися на першу за два роки справжню зустріч. Такої в історії самітів ще не було. Усі в масках і намагаються зберігати дистанцію, замість рукостискань - вітаються ліктями.

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На минулій зустрічі лідерів G7 ще був присутній Дональд Трамп, який робив будь-яке міжнародне зібрання непередбачуваним та гостросюжетним. Тепер його змінив набагато передбачуваніший Джо Байден - це перший міжнародний візит 46 президента Америки.

«Я тут сказав, прем’єр-міністру, що в нас є дещо спільне. Ми обидва одружилися на жінках, вищих за нас за статусом», - заявляє президент США під час зустрічі з очільником уряду Великої Британії.

Перша леді Сполучених Штатів разом з дружиною британського прем’єра та їхнім малюком ­гуляють місцевим пляжем, а потім ідуть до місцевої корнуольської школи, Джилл Байден - вчителька з багаторічним досвідом. Їх безпеку на саміті охороняє більше десяти тисяч правоохоронців. Для місцевих мешканців це неабияка халепа - нікуди не пройти і не проїхати. Однак плани зіпсовані й у частини гостей: німецький готель, куди напередодні заїхала делегація та частина преси, закрили на карантин, бо там виявили хворих.

До преси потрапив проєкт комюніке, в якому лідери збираються закликати Всесвітню організацію охорони здоров’я провести нове, відкрите розслідування і чітко повідомити світу: звідки насправді взявся коронавірус. Окрім пандемії та екології ключова тема саміту - Росія, з її президентом Байден зустрічатиметься на тому тижні. Понад усе світових лідерів хвилюють часті кібератаки на стратегічні об’єкти, адже автори шкідливих програм і, часто, ті, хто ними користається - родом з Росії.

Новини світу: походження коронавірусу, вакцинація світу та хакери з Росії – саміт G7 розпочався

«Вперше зустрітися з Джо Байденом для всіх тут дуже важливо, бо він підтримує багатосторонні відносини - цього нам дуже не вистачало минулі роки. Розділяючи цінності партнерських стосунків ми водночас стикаємося із серйозним непорозумінням з Росією і певною мірою з Китаєм», - каже канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Напередодні саміту прем’єр Британії повідомив, його держава подарує бідним країнам сто мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про масштабний план допомоги решті країн світу заявив і президент США. Байден підтвердив, що Америка планує передати пів мільярда доз вакцин від компаніїPfizer-BioNTech майже сотні бідних країн. Робити це хочуть через глобальну ініціативу COVAX. Чи отримає вакцини Україна, і в якій кількості у Білому Домі поки не повідомили. «Наша мета - спільно зі Сполученими Штатами та іншими членами «Великої сімки» вакцинувати весь світ до кінця 2022 року», - повідомляє міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Протестувальники, яких традиційно не пускають всередину - знаходять творчі способи донести до лідерів все, що про них думають. Цього року вони закликали інші країни приєднатися до Сполучених Штатів і Франції і тимчасово перестати вважати вакцини проти коронавірусу інтелектуальною власністю, аби пришвидшити їх виробництво. Фармакологічні компанії передбачувано виступають різко проти такого рішення.

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