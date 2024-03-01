Похорон Навального у Москві: як відбувалось прощання і що казали росіяни (фото, відео)

У Москві на Борисовському цвинтарі поховали опозиціонера Олексія Навального. У низці міст, зокрема в Єкатеринбурзі та Новосибірську на імпровізованих акціях пам'яті затримували людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

До церкви, в якій відбувався похорон Олексія Навального, вишикувалась багатокілометрова черга, однак всередину все одно впускали лише рідних та близьких, а ще - іноземних дипломатів.

За огорожею стояли інші росіяни. Вдови і дітей Навального в церкві не було, бо їх нема в Росії. Юлія Навальна прощається з чоловіком постом у соцмережах, як і його брат.

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій назвав Путіна кримінально відповідальним за смерть Навального, який офіційно помер у колонії від тромбу. Його тіло довго не видавали матері, намагалися шантажувати її, вимагаючи таємного поховання.

Похорон Навального

Дорогою від церкви до кладовища люди скандували: "Ні війні".

Росіяни просили пропустити їх до кладовища, але пускають не всіх. Тіло опозиціонера опустили в могилу під пісню Френка Сінатри і фінальну мелодію з "Термінатора-2".

Водночас росіяни не готові протестувати та йти на Кремль, бо мовляв "прийшли сумувати".

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Нагадаємо, донька Нємцова закликала відреагувати на смерть Навального допомогою Україні.

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