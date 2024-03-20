Похорон під звуки сирен: в Одесі попрощались із 32-річним медиком, якого вбила Росія

В Одесі попрощались із медиком, який загинув 15 березня під час подвійного терористичного удару Росії по місту. Фельдшер Сергій Ротару примчав із бригадою "швидкої" на місце влучання одним з перших. І коли медики з рятувальниками надавали допомогу потерпілим - ворог підступно вдарив удруге.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Сирена з півтора десятка гучномовців востаннє лунає для фельдшера Сергія Ротару над станцією "Швидкої". Саме звідси він вранці 15 березня поїхав на виклик до місця влучання ворожої ракети. І навіть встиг з напарником посадити в машину одного потерпілого. А потім росіяни поцілили в те ж саме місце другою ракетою.

Від удару "Іскандерами" тоді загинула двадцять одна людина. Більше ста людей отримали поранення, стан 8 з них лишається тяжким. Колеги медика кажуть – це був не перший виїзд Сергія на місця ворожих ударів.

Місце російського удару в Одесі

"Він працює дуже давно майже десять років. Наскільки ми розуміємо, все сталося миттєво, неможливо було зорієнтуватися, якось вберегти себе. Світла пам’ять. Я вважаю, що він загинув як герой. Нам буде його дуже не вистачати", - каже лікар Даніїл Пікаш.



Сергію Ротару було тридцять два роки. Він був на піку своєї кар’єри – молодий та сильний, але вже досвідчений. У нього лишилася дружина, двоє неповнолітніх синів, мати і тяжко хворий батько.

Коли труну заносили в середину храму, у місті знову лунала тривога - через ворожу балістику, яка полетіла на південь України.

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Прощання з медиком

Нагадаємо, раніше в Одесі попрощалися з рятувальником, якого під час обстрілу вбили росіяни.

Також депутатка вважає, що ракетний удар по Одесі корегували місцеві зрадники. Вона закликала СБУ негайно знайти їх.

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