Поховали із улюбленою іграшкою: на Запоріжжі попрощалися із вбитим двома рецидивістами 11-річним хлопчиком

Обох чоловіків взяли під варту за рішенням суду.

Два місяці під вартою - такий запобіжний захід обрали обом підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика на Запоріжжі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Хлопчик мешкав із бабусею у селі Якимівка, звідси його і викрали, і перевезли до сусідньої Радивонівки. Тіло хлопчика знайшли у льосі біля охайного будинку.

Звідки поліція отримала інформацію, що саме тут знаходиться зникла дитина, не розголошують. Максим Самофалов зник ще 5 місяців тому. Слідчі твердять, його викрали, а згодом вбили. У цьому підозрюють двох чоловіків - їм 46 та 25 років. Один – мешканець Радивонівки, інший з сусідньго села. Мотиви вбивства остаточно невідомі, слідчі розглядають кілька версій. Одна з них- хлопчика викрали аби познущатись над ним. Правоохоронці, припускають: Максим знав своїх кривдників.

Майже 5 місяців зниклого хлопчика розшукували поліція і волонтери. Тіло знайшли лише зараз.

Підозрюваних затримали в одній з квартир Запоріжжя. Напередодні молодшого з них- 25-річного чоловіка суд відправив під варту. Арешт на два місяці отримав сьогодні і другий - 46-річний чоловік. Максима Самофалова поховали сьогодні, у його рідній Якимівці. На могилу бабуся принесла його улюблену іграшку.

Читайте також:

Через негоду літаки не можуть приземнитися в Києві і летять до Львова

"Жах і несмак": у Києві за мільйон доларів продають квартиру у стилі ренесансу з антикваріатом

"Була по шию в воді, а глина затягувала": у Краматорську дитина ледь не втопилася у ямі, яку залишили комунальники