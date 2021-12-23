Похований двічі: чому знятого на камери вбивства в Павлограді виявилось недостатньо, щоб посадити винного

Аби довести вбивство свого чоловіка – дружина наважилася на ексгумацію тіла коханого.

ТСН.Тиждень повернувся до справи, що показова для всієї держави. Ксенія Солонська колись щасливо жила із коханим чоловіком і дітьми у Павлограді. Та ніч на перше вересня 2019 року поділила життя на «до» і «після». Її чоловіка Михайла – гірничого рятувальника – запросив колега відсвяткувати своє підвищення. Вже за кілька годин біля бару на вулиці до Михайла Солонського підійде чоловік і вдарить його – один раз. Останні секунди життя Михайла зняли вуличні камери відеоспостереження.

Але Ксенію довгий час переконуватимуть, що смерть настала внаслідок хронічної хвороби судин мозку. «Він був командиром рятувальників, він просто не міг мати якихось хронічних захворювань, він постійно проходив профогляди. Це мене дуже збентежило», - розповіла ТСН.Тижню вдова загиблого Ксенія Солонська.

Цим розслідуванням журналісти ТСН.Тижня займаються вже 2 рік. Ксенія Солонська звернулась до редакції, бо смерть через хворобу судин, попри відеодоказ вбивства, підтвердила і судмедекспертиза. «Він не був здоровою людиною, у нього були уражені судини, які могли розірватися в будь-який момент. Я бачив це відео, що на нього замахуються – дійсно, б’ють і він падає. Річ у тім, якщо є удар, то мають бути і тілесні ушкодження, а їх не було. Наша точка зору така» - пояснив смерть чоловіка заступник керівника Дніпропетровського бюро судово-медичної експертизи Олексій Савченко.

Ксенію такий висновок шокував. Вона домоглася ексгумації тіла і повторної експертизи – вже у Києві.

У Павлограді дружина вже другий рік чекає результатів експертизи ексгумованого тіла чоловіка, щоб довести його вбивство

Чи підтвердиться її підозра, що результати розтину підробили, щоб сховати від правосуддя вбивцю? Чи справді судмедексперти з Дніпра фальсифікували заключення? Через кого Ксенія Солонська змушена переховуватись, а свідки вбивства міняти свої покази? І чому неправдивий висновок експерта – страшніший за вбивцю? Резонансне розслідування ТСН.Тижня, яке вивело на ще один злочин.

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