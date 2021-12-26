Похований двічі: як ексгумація вбитого у Павлограді рятувальника вивела на несподіваний слід

Похований двічі: як ексгумація вбитого у Павлограді рятувальника вивела на несподіваний слід

Знятого на камери вбивства виявилось недостатньо, щоб посадити винного.

У Павлограді чоловік Ксенії Солонської помер, упавши після удару в голову, але довести очевидне – що чоловіка саме вбили - виявилося майже нереальним. Паталогоанатоми і судмедексперти зазначили, що помер чоловік не від побоїв, а від хвороби судин. Щоб знайти правду, жінка погодилася на крайній крок: ексгумацію тіла чоловіка.

Про те, чому неправдивий висновок судово-медичного експерта - страшніший за вбивцю та як повторна експертиза вивела на несподіваний слід - 26 грудня йшлося в сюжеті ТСН.Тиждень.

Все сталося в ніч на перше вересня 2019-го року. Начальник покликав Михайла на святкування свого підвищення. Той прийшов, а потім вийшов на вулицю і десь зник, а пізно ввечері Ксенії подзвонили з його телефону і сказали - чоловік помер.

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"Начебто людині просто стало зле, вона впала на землю. Власне, як серцевий напад", - розповів адвокат Ксенії Солонської Анатолій Пугач.

Патологоанатом запевнив, що смерть природня - від хронічної хвороби. Але жодних хронічних хвороб дружина в свого чоловіка ніколи не бачила. Більше того, Михайло служив у гірничо-рятувальному загоні, і щоб мати змогу працювати в екстремальних ситуаціях під землею, регулярно проходив медогляди. А потім таємнича смерть від хронічної хвороби раптово стала очевидною.

Все трапилося на площі перед торгівельним центром. На кадрах з камери спостереження, знятим в ніч загибелі, видно, що від натовпу відійшли двоє: Михайло і його знайомий. Кілька хвилин чоловіки про щось говорили. Раптом - з'явився чоловік у чорному костюмі. Камера чітко зафільмувала один удар, який він наніс загиблому. Солонський впав, а коли лежав у передсмертних конвульсіях - всі стояли осторонь. Потім невідомий у чорному зник.

Стало відомо, чоловіка у чорному звати - Андрій Огли і він спортсмен.

Отже, можна було б сказати, що злочин розкритий, якби не одне "але". Підставою для порушення кримінальної справи є експертний висновок. В ньому повинно бути вказано, що Михайло помер саме внаслідок удару, а такого висновку нема. Є якась хронічна хвороба і дуже дивні обставини, що почали відбуватися навколо родини. Спочатку вночі хтось вдерся до квартири сестри Михайла - вкрали гроші, потім скасований похорон, далі - погрози і пропозиції.

За словами вдови загиблого, "представник" пропонував домовитись за 5 тисяч доларів, але вона відмовилася. Тіло направили на комплексну судово-медичну експертизу до обласного центру.

Слід зазначити, що багато очевидців просто побоялися за свої життя і не наважилися свідчити публічно. Офіційно свідками у справі від самого початку проходять охоронці торгівельно-розважального центру, які міняли свої покази від "нічого не бачили" до "бачили".

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Михайла поховали. Але висновки експертів з Дніпра виявилися шокуючими. Експерти не знайшли зв'язку між ударом та настанням смерті. Причина - нібито у хронічній хворобі мозку. Тоді Ксенія наважилася на тяжкий крок - ексгумацію.

Труп Михайла відправили до Києва. Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗу, яке має найкращу репутацію в Україні - у березні 20-го року розбило вщент обидві місцеві експертизи.

"Чітко знайдено перелом шийного хребця, знайдено тяжкі тілесні ушкодження, встановлено причинно-наслідковий зв'язок від удару та настання смерті та абсолютно не виявлено жодних хронічних захворювань судин головного мозку", - зазначає Ксенія Солонська.

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Тим часом у Дніпропетровському бюро судово-медичної експертизи продовжували наполягати, що помер чоловік від захворювання судин мозку, а на тілі загиблого немає тілесних ушкоджень, хоча, на шиї покійного Ксенія ще у павлоградському морзі бачила дивну пляму.

Слід зазначити, що українські суди не приймають експертиз, зроблених приватними чи іноземними структурами. І якщо висновок сумнівний, єдина альтернатива - це повторний розтин в іншій області, або у Києві. Але його треба проводити негайно. На користь експертів грає час -тіло швидко розкладається, а у вбитих горем родичів не витримують - або нерви, або кишеня.

Ксенія Солонська вирішила йти до останнього, бо у справі проглядається не один злочин. Жінка подала заяву - вже на членів комісії дніпропетровського бюро судово-медичної експертизи про можливе надання завідомо неправдивого висновку.

Якщо доведуть, що експерти завідомо збрехали - це кримінальний злочин.

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Кримінальне провадження відкрили у жовтні 2020-го. Вести слідство доручили відділенню поліції у Дніпрі - яке знаходиться у тому ж районі, що і обласне бюро судово-медичної експертизи. Минуло більше року, але жодних затримань, жодних підозр. До того ж, начальник бюро за весь цей час навіть жодного разу не був на допиті.

Є ще один нюанс. Простому слідчому майже неможливо якісно допитати судмедексперта.

"Він може застосуванням певної термінології закрутити свою відповідь таким чином, що дізнавач або слідчий не зможе сформулювати наступне запитання, бо просто банально не зрозуміє відповідь на своє запитання таким фахівцем", - пояснює адвокат.

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Слід зазначити, що у розслідуваннях діяльності судмедекспертів мало прецедентів. Ця справа є по-своєму унікальною і тому вкарай важливою для всієї держави.

Рішенням могло б стати залучення до слідчої групи незалежного науковця і у поліції Дніпропетровщини запевнили, що вже шукають такого фахівця.

Тим часом, особу, винну у неправдивій експертизі - досі не встановили. І поки справа фактично стоїть на місці - каже адвокат. Минулоріч провадження навіть закривали - його поновлення домоглися через суд.

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Автор: Михайло Колесников.