Покарання для ухилянтів, електронні повістки та терміни служби: що говорив Залужний про мобілізацію

На тлі новин про законопроєкт, що передбачає нові правила призову, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав прес-конференцію - першу від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Терміни служби в армії

Під час брифінгу Залужний розповів про терміни, скільки військові служитимуть під час війни.

"Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть до війська і особливо ті, які вже служать у війську, чітко розуміли - скільки їм необхідно буде воювати. Разом із Міноборони ми погодилися на цифру - 36 місяців, сподіваючись на 2 моменти: перше - що не буде загострення на фронті. Це раз. І по-друге, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити", - сказав Валерій Залужний.

Скільки людей призвуть до ЗСУ

На брифінгу Залужний розповідає про все у контексті законопроєкту про мобілізацію. Ним планують вдосконалити процес призову до війська. Нинішньою роботою центрів комплектування головнокомандувач не задоволений. Утім, висловив сподівання, що з мобілізацією вони впораються. Конкретної цифри - скільки людей треба призвати до війська, він не назвав, і зазначив - запиту на 500 тисяч осіб, про яку говорив на своїй прес-конференції президент Зеленський, Генштаб не робив.

"Ми враховуємо при формуванні потреби людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити в наступному році", - сказав Залужний.

Електронні повістки

За новим законопроєктом змінити хочуть і процес вручення повісток. Їх зможуть надсилати через електронний кабінет військовозобов'язаного або на офіційну електронну пошту. Хоч ініціатива Генштабу не належить, ідею там схвалили.

"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях", - каже головнокомандувач.

Залужний наголошує - військові мусять відпочивати. Втім, з пропозицією "прописати у законі "ротацію щопівроку" - не погоджується.



"Якщо люди пропонують 6 місяців проводити ротацію, вони мають розуміти, що бойовий комплект війська необхідно збільшувати хоча б у 2 рази", - каже Залужний.

Тимчасові обмеження для ухилянтів

Новий законопроєкт передбачає й тимчасові обмеження для ухилянтів. Їх пропонують вносити до Єдиного реєстру боржників, а також забороняти їм розпоряджатися майном - продавати чи купувати його, блокувати рахунки, отримувати кредити та позики.



За ухилення від військового обліку новий законопроєкт передбачає санкції. Штрафи збільшать щонайменше втричі. А якщо зміни ухвалять, позбавлення волі строком до 5 років, чекає й на тих, хто відмовиться проходити ВЛК. Від поділу на ступені інвалідності Залужний пропонує відмовитись.

А на питання про ситуацію на фронті і про можливий відхід з певних позицій, зокрема, з-під Мар'їнки чи Авдіївки - відповідає так: "Якщо сил буде недостатньо і ми будемо бачити, що краще зберегти людей, звісно ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗❗ Перша пресконференція ЗАЛУЖНОГО! Головні ЗАЯВИ

Нагадаємо, нардеп розповів, яка відповідальність загрожує військовозобов'язаним за кордоном.

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