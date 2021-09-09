Покарання за відсутність маски: у МОЗ планують залучити Нацполіцію до спільних рейдів

За відсутність масок у публічних місцях передбачено адміністративну відповідальність.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив, що українці часто не дотримуються протиепідемічних вимог, і повідомив про плани МОЗ провести спільні рейди із Нацполіцією.

Про це він сказав 9 вересня у програмі "Право на владу" на 1+1.

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“Ми дійсно зараз отримуємо багато інформації про те, що в аеропортах, в місцях масового скупчення люди геть не дотримуються протиепідемічних вимог. Ми хотіли б залучити представників Національної поліції для спільних показових перевірок, аби трішки підняти рівень самосвідомості населення”, - зауважив Ігор Кузін.

При цьому головний санітарний лікар зазначив, що покарання має бути не єдиним обґрунтуванням або підставою для того, щоб люди почали задумуватися над безпекою.

“Україна вже другий рік перебуває в пандемії - і ми маємо розуміти, що прості і дуже зрозумілі протиепідемічні заходи дійсно рятують життя”, - підкреслив він.

Ігор Кузін розповів, яка відповідальність чекає на порушників карантинних обмежень

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