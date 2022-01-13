Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Показав майбутній коханій геніталії: чоловіка з Рівненщини засудили через інтимні фото на сайті знайомств

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Показав майбутній коханій геніталії: чоловіка з Рівненщини засудили через інтимні фото на сайті знайомств

pixabay.com

На суді підозрюваний визнав провину та розкаявся. 

У Рівненській області засудили чоловіка, який на сайті знайомств регулярно публікував інтимні фото. Його звинуватили в розповсюдженні порнографії

Про це йдеться у вироку Млинівського райсуду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, чоловік у 2020 році зареєструвався на сайті знайомств там він показував потенційним коханим свій статевий орган. Він опублікував 35 інтимних фото, частину з яких зробив сам

"Фото містять вульгарно-натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, антиетичні сцени сексуальних збочень, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти", - йдеться у вироку суду. 

На суді підозрюваний визнав провину та розкаявся

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. Чоловіку на 1 рік заборонили займатися діяльністю, пов`язаною з розповсюдженням  відеопродукції. Також засуджений повинен заплатити 1307 грн за проведення експертиз. 

Читайте також:

Новини Луцька: одразу в кількох школах під час онлайн-уроків з'явилося порно

Новини Луцька: одразу в кількох школах під час онлайн-уроків з'явилося порно
Наступна публікація