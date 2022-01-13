Показав майбутній коханій геніталії: чоловіка з Рівненщини засудили через інтимні фото на сайті знайомств

Показав майбутній коханій геніталії: чоловіка з Рівненщини засудили через інтимні фото на сайті знайомств

На суді підозрюваний визнав провину та розкаявся.

У Рівненській області засудили чоловіка, який на сайті знайомств регулярно публікував інтимні фото. Його звинуватили в розповсюдженні порнографії.

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Про це йдеться у вироку Млинівського райсуду Рівненської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік у 2020 році зареєструвався на сайті знайомств там він показував потенційним коханим свій статевий орган. Він опублікував 35 інтимних фото, частину з яких зробив сам.

"Фото містять вульгарно-натуралістичну, цинічну, непристойну фіксацію, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, антиетичні сцени сексуальних збочень, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти", - йдеться у вироку суду.

На суді підозрюваний визнав провину та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. Чоловіку на 1 рік заборонили займатися діяльністю, пов`язаною з розповсюдженням відеопродукції. Також засуджений повинен заплатити 1307 грн за проведення експертиз.

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