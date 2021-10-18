Показав нову дружину та буйволину ферму: Тігіпко вперше за тривалий час поспілкувався з журналістами

Показав нову дружину та буйволину ферму: Тігіпко вперше за тривалий час поспілкувався з журналістами

Сергій Тігіпко та його нова дружина Алла Зіневич ексклюзивно запросили ТСН на свою буйволину ферму.

Нова дружина та нова сімейна справа — колишній віцепрем’єр України, а нині бізнесмен та банкір Сергій Тігіпко вперше вийшов в люди з новою дружиною — Аллою Зіневич. Нова обраниця на 24 роки молодша за чоловіка. Пара проводить вихідні на буйволиній фермі на Чернігівщині, куди ексклюзивно запросила ТСН під час першого спільного інтерв’ю на фіналі "Міс Україна Всесвіт".

Більше про нове життя бізнесмена Сергія Тігіпка йдеться 18 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

"Ми знайшли гарне місце. Дуже тихе, спокійне і для того, щоб людям було цікаво їздити, вирішили зробити ферму. Поки що це не бізнес, це хоббі", — розповідає Тігіпко.

Аллі 37. Вона має власне бістро в Києві. У минулому брала участь у конкурсах краси та працювала моделлю. Сергію – 61. Очолював Нацбанк. Був віцепрем’єром України за часів Януковича. І сам двічі балотувався у президенти. Його статки оцінювалися у понад 400 мільйонів доларів.

Тігіпко досі був одружений двічі. Від першого шлюбу має доньку Ганну. З другою дружиною Вікторією Тігіпко розлучився у 2018 році. В цій родині виховував трьох дітей. У 2019 був на Одеському міжнародному фестивалі, який вона організовувала, а він фінансував, але йшли вони вже окремо — Сергій з доньками, Вікторія — з синами.

Новини України: Сергій Тігіпко вперше вийшов в люди з новою дружиною та показав сімейну ферму

У нових стосунках уже троє синів: старшому 10 років, середньому 9, молодшому — 5. Від питання скільки разом — красиво ухиляються. Лише зізнаються, що познайомилися не в Україні.

Подружжя показує ТСН власну ферму. Тут 85 буйволів. Збудували її три роки тому. Аби навчитися робити сир, запрошували професора з Італії. Розповідають, чим буйволине молоко унікальне.

"Приблизно 9% жирність в нього, у нього практично нема казеїна, і в нього в 6 разів менше холестерина, ніж у коров’ячому молоці. Тому на Кавказі це називають "молоко старих". Чому – тому що дуже унікальне співвідношення кальцію і фосфору", — говорить Тігіпко.

Власною продукцією і харчуються. Тігіпко каже, що у політику повертатися не планує.

"Раніше в Україні була можливість займатися і бізнесом, і політикою. Зараз це неможливо робити і я вважаю, що це мінус", — говорить він.

У найближчих планах — добудувати ферму.

Нагадаємо, що у 2020 році після відставки Олексія Гончарука Тігіпко міг очолити уряд. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з Сергієм Тігіпком для обговорення можливого його призначення на посаду в уряді.

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