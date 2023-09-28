Народжуваність в Україні може стати найнижчою у світі: песимістичний і оптимістичний сценарії до 2030 року

Низький рівень народжуваності в Україні обговорюють на шпальтах світових ЗМІ. Так видання Wall Street Journal пише, що рівень народжуваності в нашій державі може впасти до найнижчого рівня у світі. Видання зазначає, що кількість новонароджених за перше півріччя цього року була на 28% нижчою, ніж за той же період у довоєнному 2021 році.

Чи дійсно це так, сайт ТСН.ua поцікавився у Світлани Аксьонової, кандидатки економічних наук, провідної наукової співробітниці Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ.

Народжували за кордоном

Експертка зазначає, що за інформацією Міністерства юстиції, за перше півріччя цього року в Україні народилося близько 93 тисяч немовлят. Якщо ці цифри порівнювати з першим півріччям 2021 року, то зниження кількості новонароджених відбулося на 28%.

"Важливо розуміти фактори, які вплинули на зниження народжуваності. Якщо говорити про 2022 рік, то демографи не очікували такого потужного зниження у кількості народжених, яке відбулося. Це було зумовлено низкою причин. Перша – велика кількість вагітних жінок виїхали за кордон і народжували дітей в інших країнах. Тобто, якби не війна, то усі ці народження відбулися б в Україні. Другий фактор – значна частина території України була окупована ворогом. І ми, на жаль, не маємо статистичної інформації щодо народжених з цієї території. Ми не знаємо, де саме народжували жінки. Тобто, маємо статистичний недооблік. А це також вплинуло на те, що ми отримали таку невелику кількість новонароджених саме у 2022 році", – розповідає сайту ТСН.ua Світлана Аксьонова.

Вона додає, якщо порівнювати перше півріччя 2023 року з першим півріччям 2022 року, то зниження народжуваності відбулося на 9%. Це, на думку експерта, свідчить, що частина сімей відкладає народження дитини в очікуванні більш безпечного періоду, коли можна буде це зробити.

Народжуваність в Україні скоротилася у порівнянні з минулим роком на 9% / Фото: ТСН

Найнижчий показник у світі

Світлана Аксьонова підтверджує ймовірність того, що показник народжуваності в Україні може стати найнижчим у світі.

"Є така ймовірність. Ще до повномасштабного вторгнення Україна була серед країн, які мали найнижчий показник народжуваності у Європі. Доволі низькі показники були у Іспанії, Італії, Португалії, там також були з цим проблеми. Якщо взяти 2021 рік, то в Україні народжувалося 116 дітей у розрахунку на 100 жінок, а, наприклад, в Іспанії цей показник складав 119 дітей на 100 жінок. Тобто різниця була не велика. А, наприклад, у Мальті цей показник складав – 113 дітей на сотню жінок. Тобто у нас був один з найнижчих показників серед європейських країн. Але тут варто підкреслити, що в останнє десятиріччя в багатьох європейських країнах спостерігалося зниження народжуваності. Навіть Франція, яка мала лідерську позицію щодо народжуваності серед європейських країн, отримала зниження народжуваності. Якщо у 2012 році у Франції цей показник був на рівні простого відтворення населення, то у 2021 році там було 184 дитини у розрахунку на 100 жінок. Але 184 у Франції та 116 в Україні – це величезна різниця", – розповідає Світлана Аксьонова.

Через коронавірус та війну українці відклали плани по народженню дітей / Фото: pixabay.com

По народжуваності вдарив коронавірус

Експертка додає, що для кожної країни були свої причини для зниження народжуваності. А для України останнє десятиріччя було дуже важким - багато факторів наклалися один на одного: економічна нестабільність, політична напруженість, епідемія коронавірусу у 2020-2021 роках.

"Епідеміологічна ситуація була найбільш вразливою для України, бо у 2021 році у більшості європейських країн відбувся невеличкий компенсаційний приріст народжуваності, а в Україні цього не сталося. Так, ми не одні такі. Приросту народжуваності, який пов'язаний з COVID-19, не отримала Іспанія, Італія, Польща. В Україні від COVID-19 у 2021 році померло 86 тисяч людей, що підтверджено статистикою. Тобто у нас коронавірус став на другу сходинку за причиною смертності. Думаю, що багато хто з українців тоді усвідомили наскільки загрозливою є ця хвороба та її наслідки, тому відклали народження дітей. А потім прийшов 2022 рік і війна, та рішення, що народження дітей потрібно знову відкладати". – зазначає Світлана Аксьонова.

Що буде з народжуваністю після війни?

Що буде відбуватися з народжуваністю в Україні у майбутньому, вчені наразі чітко сказати не можуть. Світлана Аксьонова розповідає, що розробляються різні прогнозні сценарії, але всі вони залежать від того, коли закінчиться війна та якою буде політична та економічна ситуація в післявоєнній Україні.

"Якщо відбуваються якісь потрясіння, не лише війна, а й погіршення епідеміологічної ситуації, соціально-економічна криза або якась природна катастрофа – народжуваність на цей період різко знижується. Що ми зараз і спостерігаємо в Україні. А після того, як зникають негативні фактори – закінчується війна, поліпшується соціально-економічна ситуація, то як правило, спостерігається підвищення народжуваності. Воно може відбуватися декілька років, а потім цей процес повертається на свій попередній тренд, який спостерігався до настання негативного впливу, у нашому випадку – до 2022 року – до початку повномасштабного вторгнення. Це узагальнена схема, яка вже спостерігалася в Україні та у різних країнах, які проходили певні потрясіння. Це називається компенсаційний ефект – компенсація того, чого не відбулося, через вплив негативної події", - пояснює сайту ТСН.ua Світлана Аксьонова.

Вчена додає, що під час війни відбувається відкладання народжень і їх реалізація можлива у повоєнний час. Але на скільки вона буде масштабною, ніхто наразі не може сказати.

"Дуже важливо, чи виявлять українці бажання народжувати другу, третю, четверту дитину – від цього дуже багато залежить. А щодо цього у демографів є дуже великі сумніви. Розробляються різні сценарії, враховуючи різні фактори впливу. Таких сценарії набереться до півсотні: по кожному з них – своя оцінка. Озвучувати їх немає сенсу, бо все може кардинально змінитися", - пояснює вчена.

Після закінчення війни народжувальність в Україні може знизитися / Фото: pixabay.com

Песимістичний прогноз

За її словами, є песимістичний сценарій, за яким в Україні після війни не відбудеться зростання народжуваності і навіть може спостерігатися певне зниження. За таким сценарієм рівень народжуваності в Україні може бути не більше 90-100 дітей у розрахунку на сто жінок.

"Після війни в країні залишиться дуже багато невирішених проблем. Ніхто не знає на яких умовах буде закінчена війна. Навіть, якщо вона закінчиться повною перемогою, поруч залишається Росія і безпека буде умовною. Можуть продовжуватися періодичні ракетні удари. Окрім того, у нас дуже багато всього поруйнованого війною, виникнуть житлові проблеми, а також соціальні - з працевлаштуванням, зарплатами. Все це буде істотно впливати на рівень народжуваності", - пояснює Світлана Аксьонова.

Оптимістичний прогноз

За оптимістичним сценарієм рівень народжуваності в Україні може піднятися до 150-160 дітей у розрахунку на сто жінок.

"Це непогані показники. Але ми не розглядаємо, що піднімемося до рівня простого відтворення, принаймні, у найближчі 10 років. Навіть при оптимістичному сценарію – багато факторів, які мають негативний вплив на рішення про народження дитини. Тим більше, що у нашій країні поширюється свідоме і відповідальне ставлення до цього. За таких умов українці будуть готові народити одну дитину, а от щодо другої або третьої, будуть вагатися", - роз’яснює Світлана Аксьонова.

Щоб у українців було бажання ставати батьками другий та третій рази, держава має сформувати комплексну політику щодо підтримки сімей, допомагати у вирішені житлових проблем, сприяти зростанню заробітної плати, подбати про наявність і доступність дитячих садочків, ясел, шкіл аби батьки могли поєднувати роботу та виховання дітей.

"Поки дуже сумнівно, що народжуваність зросте до рівня простого відтворення до 2030 року. Втім можу сказати, про цікаву тенденцію, в Україні матеріальні питання поступово відходять на другий план, а цінність дитини – підвищується. І це дає надію. Але ми не можемо сказати, що це стало масовою тенденцією. Поки на це сподіватися та розраховувати не варто, але те, що це є, дає надію, що ситуація з народжуваністю у нас поліпшиться", - підсумовує Світлана Аксьонова.

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