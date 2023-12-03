Показова страта або маскування під природну смерть: як спецслужби РФ знищують ворогів Кремля

За словами ексерта Івана Ступака, переважно російські спецслужби "прибирають" неугодних за допомогою отруєння, щоб не привертати зайвої уваги. Але інколи вони влаштовують показові страти – як це було із Нємцовим або Пригожиним.

Російські, а раніше радянські спецслужби активно використовують отрути для ліквідації ворогів Кремля.

Про підступні методи РФ розповів військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтерв'ю проєкту "Ремарки" журналістки ТСН Марії Васильєвої.

Ступак нагадав, що у структурі НКВС і КДБ існувала спеціальна лабораторія. Було навіть управління КДБ СРСР, відповідальне за виготовлення і експерименти над отрутами.

"Укол парасолькою" – кінокомедія, але дійсно була історія, коли створювалась парасолька, на кінці голка з отрутою, людина помирала. Немає жодних зовнішніх чинників – сам упав, серце мабуть, похилий вік, і поховали. Головна мета – створити враження, що смерть людини це природне явище, просто впав, серце-легені-нирки", – каже експерт.

Він зауважив, що в Росії зараз помирає велика кількість менеджерів банків, нафтових компаній, яким приблизно 40 років, а уже смерть від серцевої недостатністі. На думку Ступака, це дійсно працюють російські спецслужби. Хоча інколи Кремлю мало отруєння – йому потрібна показова страта

"Коли росіяни хочуть, щоб їхню акцію побачили, налякати – вони працюють активно. Наприклад, Нємцов – його публічно застрелили, хоча могли б отруїти. Очільника "Вагнера" Пригожина теж можна було отруїти, нагодувати чимось. Ні, там треба було зробити показову страту. Литвиненко там само – показова страта", – підсумував Іван Ступак.

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Як підривають потяги РФ та чи справді росіяни отруїли дружину Буданова | Васильєва і Ступак