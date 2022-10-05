Показував дітям статеві органи та вбив поліцейську: Україною розгулює небезпечний злочинець

У Чернівцях триває спецоперація із затримки злочинця, який вбив патрульну поліцейську. Водночас жителі міста налякані і зайвий раз намагаються не виходити на вулиці.

У Чернівцях досі шукають озброєного злочинця, який 3 жовтня застрелив патрульну поліцейську та поранив її колегу. Патрульних викликала жінка, яка помітила біля школи чоловіка, що показував статеві органи учням. Коли правоохоронці знайшли підозрюваного, той відкрив вогонь.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кривава стрілянина сталася біля школи у великому спальному район. Це територія закинутого басейну. Саме там учні помітили чоловіка, який демонстрував їм статеві органи, і повідомили про нього дорослих. Ті ж викликали поліцію. Але коли копи приїхали - чоловік відкрив вогонь.

Внаслідок стрілянини молодша лейтенантка Таїсія Татарин загинула на місці. Їй було 22 роки, 2 з них вона пропрацювала у поліції. Її напарника ушпиталили з вогнепальними пораненнями.

"Вогнестріли, слідство йде. Я не кажу, де він і що він. Він під наглядом, стабільний", - розповів про стан пораненого поліцейського директор Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги Олександ Грушко.

Одразу після стрілянини нападник втік. Правоохоронці негайно оточили район. Близько двох сотень учнів на кілька годин закрили у актовому залі школі.

"Нам пояснили, що біля басейну є злочинець і не можна виходити, тому що небезпечно. Вчителі нас заспокоювали, директор, один одного всі заспокоювали. Той хто плакав, то ділилися з ними цукерками", - розповідає школярка Анастасія.

Десятки правоохоронців та спецпризначенців працювали без перерви майже добу. Але стрільця поки не знайшли. Хто він такий і де зараз може перебувати - поліція наразі не коментує.

Через відсутність інформації містом прокотилася панічна хвиля. Налякані містяни почали писати у мережах свої версії і навіть публікувати фоторобот злодія. Але правоохоронці згодом спростували, що це втікач. У районі стрілянини зараз небагатолюдно: поки нападника не затримали - жителі намагаються не виходити зайвий раз на вулиці.

Про розбещення дітей біля цієї школи кажуть не вперше. Чернівчани вже виклали у Мережу відео, як оголений чоловік танцює у вікні закинутого басейну. Наразі невідомо, чи це той самий стрілець, але те що підозрілого незнайомця біля школи вже бачили - визнає і директор закладу.

"Звертались навіть мами до мене кілька тижнів тому про те, що дітки бачили цю особу. На що я порекомендував їм, що тільки, як ви щось побачите – звертається до поліції", - сказав директор школи Віктор Томяк.



Сьогодні у школі звичайне навчання. Керівництво вважає, що дітям нічого не загрожує. У закладі є охоронець та працюють камери спостереження. Втім більшість батьків залишили дітей вдома, тож для них організували дистанційне навчання.



"З очікуваних близько 400 дітей, у нас фактично 100 сьогодні є. В класах по 5, по 6 діток, освітній процес здійснюється. Багато батьків наляканих і заявили про те, що вони не відпустять дітей", - пояснює директор школи Віктор Томяк.



Всі сподіваються, що чоловіка затримають вже найближчим часом і місто повернеться до звичайного життя. Водночас правоохоронці вшанували пам’ять своєї загиблої колеги. На центральній площі міста встановили її портрет, поклали квіти та запалили лампадки. Таїсію Татарин поховають у четвер, 6 жовтня.

Начальник управління патрульної поліції в Чернівецькій області Олег Йосипів в інтерв'ю Molbuk.ua розповів, чому досі не впіймали збоченця-вбивцю.

"Поліція і загалом правоохоронні органи знають, що роблять. На жаль, сталося непоправне. Ми дуже сумуємо, співчуваємо і нас болить. Є певні процеси, про які не можна говорити. Є заходи, які здійснюються в рамках кримінального провадження. Я про це не скажу ні слова, тому що не маю на це права. Але впевнено скажу, що патрульна поліція, національна поліція - ми всі чітко знаємо, що робимо, і ми знаємо, що нам робити для того, щоби той, хто вчинив цю трагедію, хто приніс горе в сім’ю Таїсії, в сім’ю патрульної поліції, поніс максимально жорстку відповідальність. Я ствердно про це заявляю, що так воно буде", - резюмував він.

Збоченець-вбивця в Чернівцях махав статевим органом перед учнями, а потім застрелив поліцейську

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