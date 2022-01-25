Показує "цицьки" та "стріляє в єб*ло: чим відома скандальна блогерка, яка зі своїм хлопцем збила чоловіка та втекла

Показує "цицьки" та "стріляє в єб*ло: чим відома скандальна блогерка, яка зі своїм хлопцем збила чоловіка та втекла

Нині вона щодня публікує відео записані під пісні з лайкою, на яких плаче, вживає алкоголь, курить, кричить та б’ється з друзями.

Напередодні у столиці трапилась ДТП. На чоловіка на моноколесі наїхали на великій швидкості, втекли з місця ДТП, а після опублікували усе це у соцмережах. Постраждалого дивом урятувало екіпірування.

Про те, хто був за кермом автівки, яка мчала столицею на швидкості удвічі більшою за дозволену, як нині почувається збитий чоловік і чому винуватці з гордістю опублікували відео збиття людини у соцмережах - 25 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, на швидкості понад 120 кілометрів на годину, при дозволених 50, автівка спочатку обігнала інші, а далі просто посеред дороги збила чоловіка на моноколесі. Усе це знімали на відео та без жодних вагань опублікували в Instagram.

Андрій досі оговтується від шоку. Каже, коли на нього наїхала автівка, він повертався з роботи додому. Виїхав на дорогу, бо за кількасот метрів перед місцем ДТП закінчилась пішохідна доріжка.

"Я намагаюсь себе максимально виділити, у мене є рюкзак, який видно, фара. Я повністю в екіпіруванні... На великій швидкості було збито, але мені пощастило, що мені все припало на лікоть", - розповідає чоловік.

Каже, водій та пасажири автівки проїхали ще зо 300 метрів і тільки потім зупинилися та запропонували оплатити поламане моноколесо.

"Підбігли, спитали, чи все в порядку. Вяли карту, пообіцяли скинути (гроші - Ред.) і поїхали - не заплатили. Вони просто скористалися моїм шоковим станом і зникли", - говорить постраждалий.

І каже, саме через шок не викликав поліцію на місце . А коли дістався додому – то побачив, що відео, як його збиває автівка, без жодного докору совісті опублікували в соцмережах.

За кермом автівки був хлопець 20-річної блогерки Марії Семенової з ніком ttiisshhiinnaa, яка сиділа на пасажирському місці та опублікувала відео. Дівчина уже не вперше хизується скандальними відео. Майже 3 роки тому копи зняли її мосту, звідки та хотіла стрибнути, через сварку з хлопцем. Влітку минулого року разом з друзями розгромила готельний номер, а коли на місце приїхала поліція, вона спочатку запропонувала роздягнутися в обмін на свободу.

"Так, хлопці, я вам показую цицьки, а ви нас відпускаєте. Цицьки хочете?", - говорила вона тоді.

У Києві збили чоловіка на моноколесі і втекли, а згодом похизувалися цим у соцмережі

Нині вона щодня публікує відео записані під пісні з лайкою, на яких плаче, вживає алкоголь, курить, кричить та б’ється з друзями. Деяким навіть наводить пістолет в обличчя.

"Сперечаємось, я тобі в єб*ло вистрілю", - говорить вона.

Тим часом Андрій задокументував отримані травми та готує заяву до поліції.

"Якщо я промовчу, не будуть покарані такі люди, не буде справедливості і ситуація буде повторюватись. Я навіть не хочу думати, що було б, якби я був без захисту", - зізнається чоловік.

Нагадаємо:

Блогерка Марія Семенова з ніком ttiisshhiinnaa, яка розгромила орендовану квартиру в Києві, заявила, що її заблокували в Instagram. Через це дівчина розридалась на камеру, погрожувала "викинутись з моста" та лаяла поліцію і тих, хто скаржився на її профіль.

Читайте також: