"Похмура атмосфера": про що лідери ЄС, Трамп та Зеленський домовились у Парижі

Саміт «коаліції охочих» минув у похмурій атмосфері. Принаймні його завершальна частина, коли учасники телефонували Дональду Трампу — про це повідомляє німецьке видання Bild. Нібито президент США поклав відповідальність на Європу щодо посилення тиску на Росію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко.

Саміт у Парижі показав, що країн, які готові захищати Україну від майбутніх нападів Росії, стає більше. Французький президент говорить про 26 країн.

Але лише третина з них, згідно з джерелами «Радіо Свобода», готова відправити свої війська до України. Західні ЗМІ дізналися про попередні плани. Спочатку — заморозити лінію фронту. І це основа: без неї неможливий жоден рух іноземних військ у бік України. Далі, повідомляє NBC News, можуть створити величезну демілітаризовану зону, яка розділятиме позиції України та Росії.

Контроль за цим так званим буфером, пише Washington Post, здійснюватимуть через супутник, миротворців ООН або інших спостерігачів. Можливо, з країн, які Росія вважає більш дружніми. Наступний крок — значне зміцнення української армії. Її вважають головною гарантією безпеки України.

«Ми маємо перетворити Україну на сталевого дикобраза, неїстівного для нинішніх та майбутніх агресорів. Це означає наявність постійних збройних сил, сильних, добре оснащених та сучасних. Наш оборонпром прискорює співпрацю для досягнення цієї мети. Європа продовжить підготовку українських вояків», — каже Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії.

Місію іноземних військових очолять Франція та Британія. А дислокують їх далеко від лінії розмежування. Звучать різні оцінки, скільки військових із Європи може вирушити до України. Західні ЗМІ говорять про десять тисяч. Ми чули, що ця цифра може бути й утричі більшою. Володимир Зеленський не став фокусуватись на кількості.

Серед невирішених питань — як діяти, якщо Росія знову піде в атаку. А також — якою буде роль США. ЗМІ з посиланням на європейських чиновників пишуть, що прозвучала готовність надати можливості командування та управління, а також допомогти із захистом українського неба. Макрон чекає днями на більшу ясність. А розмову з президентом Трампом «коаліція охочих», пише New York Times, використала й для того, щоб переконати його запровадити додаткові санкції проти Росії. Але ці спроби, схоже, провалилися. Президент США кивнув у бік Європи — дорікнув їй за купівлю російської нафти і слабкий тиск на Китай. Домовилися, що радники Трампа зараз обговорять із очільницею Єврокомісії спільні зусилля щодо подальших обмежень.

Але Bild пише, що у Європи склалося враження — не варто очікувати зараз від президента США рішення про вторинні санкції.

